Tuhanded ID-kaardi sertifikaadid muutuvad kehtetuks

Märtsikuu lõpu seisuga muutuvad taas tuhanded ID-kaardi sertifikaadid kehtetuks, mistõttu antud kaartidega enam e-toiminguid teha ei saa.

Riigi Infosüsteemi Ameti kohaselt on taas aegumas osade ID-kaartide sertifikaadid, mida tuleb turvariski vältimiseks uuendada. Turvarisk tekkis kiibi ja tarkvara koosmõjus. Kiipi muuta ei saa, kuid sertifikaatide ja kiibitarkvara uuendamisega saab kiibil olevat tarkvara kasutada nii, et see turvarisk ei avaldu.

Tele2 tootedirektor soovitab alternatiivina soetada endale turvalise Mobiil-ID. "Mobiil-ID abil on võimalik ennast identifitseerida, dokumente digitaalselt allkirjastada ja teha kõiki e-toiminguid, mida ka ID-kaardiga. Kuid seejuures ei ole vaja enam ID-kaardi lugejat, spetsiaalset tarkvara ja paroolid on võimalik sisestada oma nutitelefoni," rääkis Aron.

"Meil on laos olemas ligi 11 000 SIM-kaarti, mis toetavad Mobiil-ID-d. See on piisav varu, et kõik soovijad saavad tulla ja endale Tele2 esindustes Mobiil-ID hankida," selgitas Aron.

Politsei – ja Piirivalveameti kodulehelt saab hõlpsasti kontrollida, kas sertifikaadid vajavad uuendamist või mitte ja teenusega on võimalik liituda Tele2 esindustes ID-kaardi alusel.

Aasta lõpu seisuga oli aktiivseid Mobiil-ID kasutajaid Eestis kokku 167 000. Mobiil-ID on ainus turvaline identifitseerimisvahend nutiseadmes, mis võimaldab teha nutiseadmes pangatoiminguid, kasutada erinevaid teenuskeskkondi ja dokumente digiallkirjastada. Tele2 on jaganud juba mõnda aega Mobiil-ID võimekusega SIM kaarte, kuid leidub kliente kes ei ole veel oma sertifikaate aktiveerinud.

