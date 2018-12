"Oleme seisukohal, et karusloomafarmide keelustamise näol on tegemist poliitilise otsusega ja seda peab arutama riigikogu," märkis Loomuse juhataja Kadri Taperson.

"Oleme seisukohal, et karusloomafarmide keelustamise näol on tegemist poliitilise otsusega ja seda peab arutama riigikogu," märkis Loomuse juhataja Kadri Taperson.

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus kutsus nädala alguses inimesi üles oma nime alla kirjutama organisatsiooni facebooki ja instagrami lehel oleva pildi alla, et toetada karusloomafarmide keelustamise eelnõu arutelu riigikogus. Esimese 36 tunni jooksul on pöördumine kogunud enam kui 5000 allkirja.

Loomuse kinnitusel jõudis nendeni esmaspäeva õhtul teave, et vabariigi valitsus plaanib neljapäevasel istungil mitte toetada karusloomafarmide keelustamise eelnõu.

"Oleme seisukohal, et karusloomafarmide keelustamise näol on tegemist poliitilise otsusega ja seda peab arutama riigikogu. Kui valitsus võtab farmide suhtes pooldava seisukoha, on eelnõu saatus sisuliselt otsustatud," märkis Loomuse juhataja Kadri Taperson. "Soovime siiralt tänada kõiki riigikogulasi, valitsuse liikmeid ning pöördumisele alla kirjutanud inimesi, kes toetavad eelnõu ja on seda meelt, et tundevõimeliste olendite kannatusterohke ärakasutamine pelgalt luksuse nimel kuulub ajalukku."

Pöördumisele on teiste seas alla kirjutanud Keiti Vilms, Peeter Sauter, Carmen Kass, Peeter Rebane, Mick Pedaja, Karmen Pedaru, Sandra Vabarna, Hanna Martinson, Hanna Ild, Liisi Eesmaa, Marta Vaarik, Helen Sürje, Eeva Talsi, Lee Taul, Anu Samarüütel, Mari Anton, Mart Haber, Arni Alandi, Marian Eespäev, Kertu Jukkum, Joan Hint, Hannes Võrno, Jürgen Pärnsalu, Ivo Reinok, Siim Maaten ja teised.