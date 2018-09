Tule laupäeval õunafestivalile!

Õunafestivalil Arsenali keskuses näe ka kunstnik Kamille Saabre Eesti Vabariigi juubeliaastaks valminud õunamaalide näitus "Õun on nagu eestlane".

Sel laupäeval, 29. septembril kell 13-17 toimub Põhja-Tallinnas, Arsenal keskuses kogupere Õunafestival! Üritusele on tulemas õunte- ja õunasaaduste müüjaid üle terve Eesti.

Teist aastat toimuvale Õunafestivalile on tulemas kokku mitmeid õunakasvatajaid, toimub heategevuslik õunaküpsetiste müük, lisaks õuntele saab osta muid sügisande ja erinevaid õunasaadusi ning avatud on Kamille Saabre EV100 puhuks valminud õunamaalide näitus. Saab proovida erinevaid õunu ning toimub parima õunasordi valimine!

Festivalil löövad oma parimad palad letti Rebase talu Järvamaalt, Aakre aed Valgamaalt, Vasula aed Tartumaalt, Raudale talu Jõgevamaalt, Akaatsia aiand Pärnumaalt, Koduaia õunamahl ja Saku Lihameistrid. Lisaks ubinatele saab osta gurmeekartuleid, pirne, moose, suitsuliha ja palju muud põnevat. Toimub õuna degusteerimine ja parima õunasordi valimine ning lastele on avatud Martsipanigalerii meisterdamise töötuba.

Ladies Circle Estonia korraldab festivalil heategevuslikku küpsetiste müüki, mille tulud lähevad MTÜ Kogemuse Jõud toetuseks. MTÜ ühendab Eesti haiglates vabatahtlikena töötavaid kogemusnõustajaid, kes on toeks lapse tervise probleemide tõttu kriisi sattunud peredele. MTÜ Mondo toob müügiks Uganda naiste käsitööna valminud pajalappe, -kindaid ja põllesid ning Ghana korvipunujate meisterdatud korve.

Vaid Õunafestivali ajal on avatud ka kunstnik Kamille Saabre Eesti Vabariigi juubeliaastaks valminud õunamaalide näitus "Õun on nagu eestlane". Ta on erinevatest Eesti õuntest maalinud "portreed" ja kirjutanud juurde ka lühilood. "Õun on kõige tavalisem Eesti vili – kättesaadav, lihtne ja omane. Need maalid ja lood võiks meid inspireerida vaatama enda sisse ja enda ümber, märkama seda, kust tuleme," sõnab kunstnik.

Õunafestival toimub laupäeval, 29. septembril kell 13-17 Arsenal keskuses, aadressil Erika 14, Põhja-Tallinn. Festivalile on oodatud kõik, toimub lõbus kogupereprogramm ja Arsenali söögikohad pakuvad õuntest inspireeritud erimenüüd.

Rohkem infot ja päevakava.