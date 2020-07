TULE OSALEMA! Kopli ekstreempargis võistlevad trikiratturid

BMX-rattur ja treener William Kassi sõnul on viimase viie aasta jooksul hüppeliselt kasvanud nii trikiratturite kui spordiplatside arv ning mitmed olemasolevad platsid on saanud uue ilme. "Mul on tõsiselt hea meel, et Tallinna linn on viimastel aastatel Eesti ekstreemspordi arendamisesse nii palju panustanud ja juba pühapäeval saavad trikiratturid mõõtu võtta Kopli uues ekstreempargis," ütles Kass

BMX-rattur ja treener William Kassi sõnul on viimase viie aasta jooksul hüppeliselt kasvanud nii trikiratturite kui spordiplatside arv ning mitmed olemasolevad platsid on saanud uue ilme. "Mul on tõsiselt hea meel, et Tallinna linn on viimastel aastatel Eesti ekstreemspordi arendamisesse nii palju panustanud ja juba pühapäeval saavad trikiratturid mõõtu võtta Kopli uues ekstreempargis," ütles Kass

Pühapäeval, 26. juulil toimuvad Kopli ekstreempargis tasuta BMX töötoad ja trikirattavõistlus. Võistluse vanema kategooria võitja saab koha ekstreemspordi suursündmusele Simple Session 2021.

"Oleme oma suveprogrammi raames juba mitmeid erinevaid minifestivale ja võistluseid korraldanud ning näeme, et ekstreemsport on noorte hulgas väga populaarne ja huvi võistlemise vastu on suur ning seetõttu oleme sellel aastal noortele pakutavates programmides suurendanud ekstreemspordialade osa," rääkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Linnaosal on väga hea meel aasta alguses avatud ekstreempargi üle, see on saanud noortelt väga positiivse vastukaja ja eriti hea meel on, et saame abiks olla just alustavatele ekstreemsportlastele. Põhja-Tallinna Valitsus korraldab terve suve jooksul noortele alustavatele ekstreemsportlastele koostöös MTÜ Keerdtrepiga igal teisipäeval kell 11.00 treeninguid, seega, kõik kes võistelda veel ei julge on oodatud treeningutele teisipäeviti," ütles linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Kopli Session üritus algab pühapäeval kell 12 kahe BMX töötoaga, mida viib läbi treener William Kass. Töötoad toimuvad kahes vahetuses ja on osalejatele tasuta. Nii töötoas kui võistlusel osalemiseks on vaja ratast ja kiivrit.

Võistlus toimub kahes vanuserühmas: kuni 16-aastased ning avatud klass ka vanematele osalejatele. Kvalifikatsioonis võisteldakse neljaliikmeliste jam-gruppidena, kus iga osaleja saab kolm 45-sekundilist sõitu, et oma oskusi näidata. Finaalis on igal võistlejal kaks 60-sekundilist sõitu ja kolm katset parima triki sooritamiseks. Sõidu hindamisel võetakse arvesse trikkide arvu, raskusastet, soorituse puhtust, üldist stiili, pargi kasutust, mitmekülgsust ja originaalsust. Kohtunikeks on Erik Pirn, Kristo Juhkental ja Karl Henri. Võistlust kommenteerib Karel Kaldasaun ja muusikat mängib DJ Johan Hallimäe.

Auhinnad panevad välja Estrella Wakepark, Ronimisministeerium, Simple Session, Spot of Tallinn, Värska Originaal, Stoned Street ja Kunstform BMX Shop. Vanemate kategooria võitja saab koha Simple Sessioni võistlusele.

Ürituse ajakava:

12.00-13.00 1. BMX töötuba (läbiviija William Kass)

13.00-14.00 2. BMX töötuba (oodatud ka nooremas vanusegrupis osalejad!)

14.00-14.30 Soojendus kuni 16 (k.a.)

14.30-15.20 Võistlus kuni 16.

15.20-16.00 Soojendus 17+

16.00-17.30 Võistlus 17+

17.30-18.00 Parim trikk - Kõrgeima 180 võistlus

18.00-19.00 Finaalid ja peale seda autasustamine

Registreerimine kohapeal 13:00-14:30 (vanemas kategoorias kuni 15.30).

Üritust korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet koostöös Põhja-Tallinna Noortekeskuse ja BMX Akadeemiaga. Korraldajad paluvad ürituse ajal järgida hajutamise nõuet ja võimaluse võtta kaasa oma desinfitseerimisvahend.