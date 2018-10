TULETÕRJEVETERAN: Veevõtukohana kasutati isegi Toompea keldreid

"Kui seda veevõtukohta poleks olnud, põlenuks Viru hotell, mida tol ajal ehitati, täiesti ära," meenutab legendaarne endine tuletõrjuja Väino Keelmann 1969. a lõpu suurpõlengut. Vähesed teavad, et äsja uuendatud Tammsaare pargi all, kunagise turuhoone keldris asus linna üks strateegilisemaid rajatisi: tuletõrje veehoidla.

"Kui seda veevõtukohta poleks olnud, põlenuks Viru hotell, mida tol ajal ehitati, täiesti ära," meenutab legendaarne endine tuletõrjuja Väino Keelmann 1969. a lõpu suurpõlengut. Vähesed teavad, et äsja uuendatud Tammsaare pargi all, kunagise turuhoone keldris asus linna üks strateegilisemaid rajatisi: tuletõrje veehoidla.

Septembri keskel avati põhjalikult uuendatud Tammsaare park, kus silma paistavad vahelduvates värvides teekatted ning valged pingid ja pildistamiseks seatud raamid. Estonia teatri kõrval on väljakaevamised toonud valguse kätte 19. sajandi lõpus ehitatud turuhoone müürid ja keldri.



10. septembri õhtupoolikul varises kokku kunagise turuhoone väljakaevatud keldri võlv – ja nii õnnetult, et hukkus varingu alla jäänud tööline. Kui päästja Urmas Ojaste Lilleküla komandost koos kolleegidega sündmuskohale jõudis, meenus talle, et õigupoolest on kogu see paik Tallinna tuletõrje ajaloos olulise tähtsusega. Kui praegu on välja kaevatud turuhoone keldri külgmised ruumid, siis keskmist osa, mis praegu jääb pargi alla, kasutati nõukogude ajal võimalike kesklinna suurtulekahjude puhuks veevõtukohana. "Hüdrantide süsteem arenes aja jooksul, nüüdisaegsemal kujul oli see ehk olemas 1980ndate keskpaigaks, aga kustutusvesi on teadagi ülioluline," selgitas Ojaste.



Täpsemalt mäletas tol ajal veel ehitusjärgus Viru hotelli suurtulekahju kustutamist kunagine tuletõrjuja Väino Keelmann (s 1927). Vaatamata kõrgele vanusele paistab omaaegne tuletõrjelegend, keda Ojaste kutsub koduselt tema kunagise hüüdnimega Kutt, olevat heas vormis. 1947. a asus Keelmann õppima tuletõrjeseersantide koolis ja sellest ajast on punased autod olnud tema teine kodu. 1969. a Viru suurpõlengut mäletab vanahärra sama hästi, nagu olnuks see eile. Hotell olevat lõõmanud nagu hiiglaslik jõuluküünal pimedas detsembriöös.



"Visiitkaart" hävinguohus



Õigupoolest oli Kutt, kui tänapäeva mõisteid kasutada, "suur staar". 1979. a ehk kümmekond aastat pärast Viru põlengut oli ta üks peategelastest Peeter Simmi dokumentaalfilmis "Sireen", mis rääkis tuletõrjujate argipäevast. Urmas Ojaste arhiivitolmust välja kaevatud filmist võib näha, et omal ajal oli Kutt tuletõrjujate hulgas autoriteetne. "See oli võimas tulekahju," meenutas Keelmann Viru põlemist. "Mina töötasin sel ajal Kopli komandos. kesklinn ei olnud meie rajoon, aga ehitatava hotelli põleng oli suur, ülelinnaline väljakutse. Mina töötasin masina (tuletõrjeauto meeskonna – toim) komandörina sel ajal. Sõitsime kohale, minu masin kästi panna sinna veevõtukohale Estonia kõrval. Kaubamaja poolsest osast andsime vett üles, hotelli. Üks teine komando jäi hotelli lifti kinni. Elektrikatkestus oli ja nad jäid sinna lõksu. Aga pärast pääsesid välja. Õhtul see kõik hakkas, ja kustutamine kestis umbes viie-kuueni hommikul välja."



Kui hotell oli kustutatud, tegid soomlased tuletõrjujatele välja hommikusöögi ja kinkisid igaühele paari korralikke seanahast töökindaid. "Need on mul siiamaani mälestusena alles," räägib vanahärra Keelmann. "Meil olid muidu töötamiseks labakindad. Järgmisel suvel juhtus Virus juba uus tulekahju, seekord väiksem. Ega ajalehes sellest tol ajal ei kirjutatud, vanasti räägiti tulekahjudest üldse vähe."



Viru hotelli ehitus kujutas endast sel ajal mõistagi "eriti tundlikku objekti", sest tegemist oli ühtlasi Eesti esimese kõrghoonega ja visiitkaardiga välismaalastele. Soomlaste ehitatud hotell valmis kolme aastaga, mis oli üsna meeletu tempo nendel aegadel. Võib aru saada, miks soomlased tuletõrjujaid igati tänasid, sest kaalul oli ju ka nende kui ehitajate hea nimi. Nii Keelmann kui ka tema noorem kolleeg Urmas Ojaste ütlevad kui ühest suust, et praeguse pargi aluse veevõtukohata kujunenuks kahjutuli nii määratuks, et hotelli avamine lükkunuks kuhugi teadmatusse.



Hotell nagu Islandi jäämägi



Tasub meenutada, et kuigi Soome tundus keskmise nõukogude kodaniku jaoks tol ajal tõelise Eldoraadona, valitses sealgi Viru ehitamise aastatel kriis ja suur töötus. Seega peitus toonase nõukogude propaganda ütluse taga, et hotelli ehituse näol tehti kingitus Soome töörahvale, tõetera. Ja seda olulisem, et tuletõrje suutis 400 soomlase kätetööna valmiva hotelli ära päästa. Teiste hulgas oli seal tööd rabanud tempos korrus ja nädal ka praeguse kirjaniku Sofi Oksaneni isa.



Kuna detsembris valitses õues talv, meenutas kustutatud hotell hommikuks Islandi jäämäge. Üldiselt kallati kogu Tammsaare pargi aluse veehoidla sisu hotelli ümber. Kuigi kahju näis suur, tuli siiski vaid osa konstruktsioone uuesti valada. Ehitaja, väiksema firma Repo OY viis see õnnetus siiski Soomes pankrotti. Järgmine ehitaja tegi hoone ikkagi Soome riigi garantiiga ja ilma hilinemiseta valmis, sest mängu tuli juba soomlastest ehitajate hea nime säilitamine, aga ehitasid soomlased ju üle NSV Liidu.

Snelli tiigist sai alati vanalinna kustutamiseks vett võtta, aga ka Toompeal olid mitmete majade keldrid vett täis lastud. Need veehoidlad olid samuti väga tähtsad. Tuletõrje käis neid kogu aeg kontrollimas ja veega täitmas.

Kuidas tuletõrjuja Urmas Ojaste Mati Nuudest laulja tegi

Legendtuletõrjuja Väino Keelmann, Eesti iseseisvumise aastail Edgar Savisaare ihukaitsesse kuulunud Valter Raju ja Apelsini laulja Mati Nuude – nad kõik on tegelased Peeter Simmi dokfilmis "Sireen" (1979), mis kujutab endast ainulaadset vaadet muidu inimeste eest varjatuks jäänud tuletõrjujate argiellu.



Ühes Youtube´is avaldatud videos meenutas Simm filmi valmimist kui igavest ootamist Kesklinna komandos, et midagi juhtuks. "Kui ükskord läksime Tallinnfilmi palga järele, juhtus just siis vägev tulekahju, kus leidus kõike: tuletõrjujate taiplikkust ja kangelaslikku tegevust ja isegi marodöörid, kes saadi kätte. Aga meie jäime sellest kõigest ilma. Ja järgnes jälle kõik see mis enne: komandos vaadati akna pealt, kuidas kerges suveriides tüdrukud mööduvad, praeti kartuleid ja pikutati."



Kuudepikkuse pusimise peale saadi siiski film kokku: oli tulekahjusid jm traagikat, puhkehetkede varjatud närvilisust, kus iga hetk võis kell tulekahjule kutsuda. Kaadris vilksatab hiljem kunagise Kodukaitse üheks juhiks saanud ja Savisaart ärevatel aegadel kaitsnud Valter Raju. Peeter Simm on meenutanud, et kuigi eriloaga monteeriti filmimeeskonna väikebussile vilkurid külge, oli tolle juht nii ettevaatlikult aeglane, et kümnetonniste päästeautode meeskonnad olid sündmuskohtadel juba tööga valmis, kui nemad kohale jõudsid.



Praegu päästeauto juhina töötav Urmas Ojaste on selle filmi arhiiviriiulitelt üles otsinud ja meenutas selle üht tegelast, kunagist kamraadi, raskekaalutõstjat ja NSV Liidu meistersportlast Mati Nuudet. "Elasin Nuudega 2-3 aastat ühes ühiselamutoas ja kogu aeg tögasin teda, et sinust ei saa lauljat. Sa tõsta oma kangi ja aitab sulle küll. Ja pärast rääkis ta ise, et siin on see üks meeter 53 pikk Ojaste, vaadake, just tema kiuste ma saingi lauljaks." Apelsiniga sai Nuude tuule tiibadesse just 1975. a paiku, kui oli tuletõrjekarjäärile joone alla tõmmanud.



Tegelikult on Ojaste keskmist kasvu, aga Nuude raskejõustiklasena narris sõbralikult.



Ojaste meenutas veel, et ei saanud tol ajal magada, kirsad jalas, kuigi nii valvekordades nõuti, ja siis teda ühtepuhku karistati. "Pritsumaja oli puuküttega, tõin külma kaitseks endale tekke. Pärast küsiti, et Ojaste, kas te tulite siia magama või."

Sama värvikaid seiku toonaste tuletõrjujate elust on meenutada oma dokfilmi kohta 1979. a materjali kogunud Peeter Simmil: "Seal vennad rääkisid nagu ühest suust, et üks tüüp tunneb tulekahju ette. Ta ise oli aastakümnetega tuletõrjes aru saanud, et pole mõtet hakata teistele seletama, et tal on mingeid ebamaiseid sidemeid. Aga kui ta öösel üles tõusis ja pani partjankad (jalarätid – toim) ja kirsad jalga ning hakkas rahulikult alla minema, nii tuligi kell."



Ja veel üks Simmi meenutus "Sireeni" filmimise aegadest – mida oli talle rääkinud kauaaegne tuletõrjuja pärastsõjaaegsetest oludest: "Meil kellad sees, igavese vile ja veepaagi loksumisega kihutame läbi linna. Jõuame kohale, teeme ukse lahti, näeme, et naised istuvad, soengud peas, ümber laua. Mehed, voolik, käes, pärivad, et kus põleb. Naised olid öelnud, et istuge laua taha, eks me siis vaatame, kus põleb."