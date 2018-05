"Selleks, et perearstide ettevalmistus vastaks paremini meie tervishoiusüsteemi vajadustele ja inimeste ootustele, soovime muuta perearstide väljaõppe ühe aasta võrra pikemaks," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Peremeditsiini õppetooli professor dr Ruth Kalda sõnul on tegemist kauaoodatud muudatusega, mille nimel on peaaegu 10 aastat tööd tehtud. " Valdkonnad, millega tegeleme, on kõige mitmekesisemad, samas oli meie eriala väljaõpe siiani kõige lühem."

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile residentuuri raamnõuete määruse eelnõu, millega plaanitakse pikendada peremeditsiini residentuuri kestust kolmelt aastalt neljale. Residentuuri pikendamisega saavad tulevased perearstid arstiõppe käigus senisest põhjalikuma ettevalmistuse.

"Perearst on inimese jaoks reeglina esmane ja sageli ka ainus kontakt tervisemure korral. Seepärast on esmatasandi arstiabi meie tervishoiu vundament ja on ilmselge, et perearstide tähtsus, koormus ja vastutus tulevikus veelgi kasvab. Selleks, et perearstide ettevalmistus vastaks paremini meie tervishoiusüsteemi vajadustele ja inimeste ootustele, soovime muuta perearstide väljaõppe ühe aasta võrra pikemaks," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. "Residentuuri pikendamine võimaldab tulevastele perearstidele senisest põhjalikuma väljaõppe, rohkem nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi. Ühtlasi on see järgmine oluline samm esmatasandi tervishoiu tugevdamiseks."

Eelnõu näeb ette, et peremeditsiin lisatakse nelja-aastase residentuuriga erialade loetellu. Muudatus võimaldab peremeditsiini residentidele piisava väljaõppe ka teistes meditsiini valdkondades, sh lastehaiguste, sisehaiguste (kardioloogia, endokrinoloogia, gastroenteroloogia jne), nina-kõrva-kurguhaiguste, nahahaiguste, naistehaiguste alal, aga ka üld- ja pisikirurgias ning erakorralises meditsiinis.

Oodatud muudatus

Peremeditsiini õppetooli professor dr Ruth Kalda sõnul on tegemist kauaoodatud muudatusega, mille nimel on peaaegu 10 aastat tööd tehtud. "Perearsti töö on unikaalne, sest ta nõustab ja ravib inimesi sünnist surmani, erinevates vanustes ja erinevate probleemidega. Valdkonnad, millega tegeleme, on kõige mitmekesisemad, samas oli meie eriala väljaõpe siiani kõige lühem," ütles dr Ruth Kalda. "Kindlasti aitab ühe residentuuriaasta lisamine kaasa sellele, et residendid saavad enam praktilist kogemust ja kindlustunnet, enne kui nad iseseisvalt tööle asuvad. Lisaks muudab see väljaõppe sisukamaks ning võimaldab kohandada residentuuriplaani enam residendile vastavaks. Lõpuks aga võidab paremast ettevalmistusest patsient, kelle jaoks arstid oma igapäevast tööd teevad."

Residentuuri pikendamise plaani toetab ka Eesti Perearstide Selts. "Meil on hea meel, et noortel ja säravatel kolleegidel, kes peremeditsiini oma erialaks valivad, on võimalus omandada juba residentuuri ajal need teooriad ja praktikad, mis lühema õpiajaga kolleegidel tuli elukoolis omandada," ütles dr Le Vallikivi. "Pikem residentuur annab võimaluse residentuurikava täiustada nende oskuste õpetamisega, mis paljudes Euroopa riikides juba ka arstide põhiõppesse kuuluvad, patsiendi vaates esmatasandile hulgaliselt lisaväärtust annavad ning võimaldavad kõrgemas etapis tegelemist ainult väga spetsiifiliste erialaprobleemidega."

Patsiendid võidavad

MTÜ Eesti Noored Perearstid juhatuse liikme Andres Lasni hinnangul lubab senisest pikem residentuur muuta perearstide väljaõppe veelgi praktilisemaks ja läbimõeldumaks ning sellest võidavad kõikide nimistute patsiendid. "Tänase päeva perearst-residendid on homse päeva perearstid, mistõttu on meie väljaõppe korraldus otseselt seotud esmatasandi arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteediga," ütles dr Andres Lasn.

Lisaks näeb eelnõu ette muudatuse, millega lisatakse uroloogia erialale androloogia lisapädevus. Samuti tehakse muudatus, millega liigitatakse suu-, näo- ja lõualuukirurgia erihambaarstide erialade loetelust eriarstide erialaks, et see vastaks enam eriala sisule. Ühtlasi laienevad muudatusega nende eriarstide retseptide väljakirjutamise õigused.

Eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks teistele ministeeriumidele ning arvamuse avaldamiseks Tartu Ülikoolile, Eesti Haigekassale, Terviseametile, Eesti Arstide Liidule, Eesti Perearstide Seltsile, MTÜ-le Eesti Noored Perearstid, Eesti Näo-lõualuukirurgia Seltsile ja Eesti Uroloogide Seltsile.

Peremeditsiini residentuuri puudutavad muudatused on kavandatud jõustuma alates 2019. aasta 1. juulist, ülejäänud muudatused 2018. aasta 1. juulist.