"Kaheksa-aastase õpiraskustega tüdruku juhtumit uurides selgus, et tema ema ja kasuisa vahel on lähisuhtevägivald ja ka vanavanemate peres oli vägivald pikka aega kestnud," räägib EELK perekeskuse juhataja ja perenõustaja Pia Ruotsala. "Uuringud on näidanud, et tulevikus on enda paarisuhte mõtestamine palju raskem neil, kes on kasvanud keset konflikti. Mida nad sellest õpivad? – ära usalda kedagi," lisab Tallinna perekeskuse perelepitaja Tuuli Mõistlik.

EELK perekeskuse juhataja ja perenõustaja Pia Ruotsala sõnul võib paljude laste käitumisprobleemide taga peituda vanemate katkine suhe. "Kaheksa-aastane tüdruk, kellel olid ka õppimisraskused, jõudis meie juurde, kuna ema tundis muret tema öise voodimärgamise pärast," rääkis Ruotsala. "Kui seda uurima hakati – mida me teeme alati enne ravilähenemise valimist –, selgus, et tegelikult on asja taga lähisuhtevägivald. Hakati ema ja kasuisaga eraldi tegelema ja jõuti lõpuks sinna, et ema lapsepõlveperes ehk siis lapse vanavanemate vahel oli ka pikaaegne lähisuhtevägivald, nii et tegeldi sellegagi. Kunagi ju ei tea, mis millegi taga on. Kui jääme ainult sümptomeid ravima, siis ei saa me pikaaegset kestvat tulemust. Alati tuleb leida probleemi tekkepõhjused."



Ruotsala sõnul suudeti lahendada väikese tüdruku vanavanemate suhteprobleemid ning tema ema läks kasuisast lahku, mille tulemusena lakkas vägivald ka kodus.



Lapse käitumismure on probleemide peegeldus



Nii EELK perekeskuse kui ka Tallinna perekeskuse nõustajate juurde jõuab osa peresid omal käel, osa õpetajate või näiteks lastekaitsetöötajate soovitusel. "Reeglina pöörduvad pered teraapiasse siis, kui probleemid on juba mõnda aega kestnud," ütles Tallinna perekeskuse perenõustaja Eve Kintsiraud. "Vahel pöördutakse ise, vahel õpetaja, perearsti, lastekaitsetöötaja soovitusel. Sagedasemad initsiaatorid on naised, kuid järjest enam on esmased pöördujad mehed."



"Eesti inimene ei julge abi küsida, igasuguse abiküsimise eelduseks on ka raskuste tunnistamine," nentis Tallinna perekeskuse perelepitaja Tuuli Mõistlik. Perelepitaja juurde suunab linnaosa sotsiaalhoolekande osakond neid paare, kelle kooselu on lõppenud ja kellel on raske jõuda kokkuleppele lapse elukorraldust puudutavates küsimustes. "Emadel ja isadel on kokkuvõttes sama mure – kui lepitaja juurde tullakse, siis on enamasti põhjus selles, et mõlemad tahavad lapse kasvatamises osaleda."



Vanemate suhteprobleemid väljenduvad Ruotsala sõnul sageli laste käitumisprobleemides. "See on ilmselt kõige tavalisem pöördumise põhjus," tõdes ta. "Märgatakse, et lapsel on mingid käitumisraskused või vaimse tervise mured – noorte puhul näiteks enesevigastamine, enesetapumõtted, koolistress, depressioon."



Tülitsemine mõjub rängalt



Esmalt hakataksegi Ruotsala sõnul lapsele abi otsima: "Väga paljusid laste ja noorte muresid saab lahendada perekeskse lähenemise ja vanematega töötamisega. Õpetajad nimetavad neid tavaliselt käitumisraskusteks – ei suuda keskenduda, kiusab teisi, varastab, ütleb halvasti, tõukab pinginaabrit, puudulikud sotsiaalsed oskused, oskamatus konflikte lahendada, suutmatus tulla toime oma emotsioonidega. Muidugi, meil kõigil on lapsena selliseid asju vahel ette tulnud. Aga kui käitumisraskused on ülevõimendatud, tuleb selle kõige taha vaadata – seal on tihtipeale lapse abitus tulla toime millegagi, mis teda koormab."



Vanemate pidev tülitsemine mõjub lapsele rängalt. "Laps armastab mõlemat vanemat ja proovib ka mõlemat toetada nii, nagu oskab. Mõned proovivad üldse põgeneda kogu olukorrast – tekitavad pahandusi, et vanemad nendega ühiselt tegeleks," selgitas Mõistlik. "Uuringud on näidanud, et tulevikus enda paarisuhte mõtestamine on palju raskem neil, kes on kasvanud keset konflikti. Mida nad sellest õpivad? – ära usalda kedagi. Aga kui sa ei usalda, siis kuidas saad luua ise head suhet?"



Siiski on võimalik vanematel ühiselt tegutsedes ka laps päästa. "Olen kogenud teismeliste enesetapumõtteid ja suitsiidikatseid, ent lõpuks on vanemad suutnud luua omavahel sideme ja lahendanud niiviisi lapse probleemi," lausus

Ruotsala. "Konfliktses suhtes lapsevanematel on tihti ka endal hinge jäänud mõni lapsepõlvetrauma. Kui sellega ei tegeleta, siis ei suuda vanem ka lapsele turvalist vanemlust pakkuda."



Ühine mure lapse pärast võib anda vanematele ka lisamotivatsiooni oma suhete parandamiseks. "Vahel tekitab see tõesti hea põhjuse tulla paariteraapiasse ja hakata omavahelisi asju klaarima, põlvkonnaüleseid nähtuseid lahendama. Et põlvest põlve kanduvad negatiivsed mustrid lastele edasi ei läheks," rääkis Ruotsala. "Valime lähenemised alati juhtumist lähtuvalt."



Ühine mure ajendab end parandama



Ka juba lahutanud vanematele tuleb kasuks lapse pärast oma suhted normaalsena hoida. "Oli üks noor paar, alla 30-aastased," meenutas Mõistlik. "Neil oli kaks väikest last, kes jäid elama emaga, isa oli see, kes kolis välja. Nende vahel oli hästi konfliktne olukord, nad ei olnud hakkama saanud ka lahkuminekuga. Palju oli vaenulikke tundeid, oli ka armukadedust, kirg ei olnud kustunud. Suurem laps oli üritanud selles olukorras niimoodi kohaneda, et oli hakanud valima, mida ta räägib ühele vanemale, mida teisele. See on hästi tavaline, kui vanemad on tülis. Ühel hetkel tuligi välja, et vanemad on mures, sest laps valetab. Siis hakkasid nad ühiselt panustama, et seda murekohta lahendada. Poole aasta pärast olid neil suhted täielikult muutunud, ja seda kõike tegid nad täiesti ise. Lõpuks said nii kaugele, et laps ei valetanud enam."



"Perenõustaja on neutraalne osapool, kes loob perele n-ö aja ja ruumi, kus inimesed saavad end turvaliselt avada ja probleemidest rääkida," selgitas Kintsiraud. "Kolmanda isiku juuresolek mõjub rahustavalt ega lase inimestel tavapärastesse suhtemustritesse liikuda – näiteks süüdistama, karjuma või hinnanguid andma hakata. Konflikte kodus lahendades jõutakse tihti karjumise ja tülini, teraapias võib seda ka juhtuda, kuid terapeut saab aja maha võtta, aidata rahuneda."



Mõnikord otsivad nõustajalt abi ka perekonnad, kus tülid on kestnud aastaid. "Nemad suunatakse tavaliselt kohtu või lastekaitse poolt," ütles Ruotsala. "Selline olukord on lapsele väga koormav, lõhub tema isiksust ja minapilti. Siis peame väga resoluutselt sekkuma. Vanemate suhtes oleme alati erapooletud, aga me oleme alati lapse poolt."



Perenõustaja aitab mõtteid koguda



Vanemate omavaheline keelekasutus võib olla kohati päris räige. "Eks alguses on hästi palju viha ja kaitsekäitumist – teineteise mõnitamist. Alguses ei taheta mõnikord isegi samas ruumis viibida," rääkis Ruotsala. "Kõik halvad mustrid, mis on kodust tuttavad, kantakse edasi teraapiatuppa: "sa igavene raisk", "sa oled mõttetu mees" jne. Palume klientidel kohe alguses suhelda üksteist austaval viisil, lausa õpetame neile põhikommunikatsioonioskuseid. Tõhus vahend on "imagodialoog" – iga dialoog algab tunnustamisega, sa pead midagi head ütlema oma vestluspartnerile. Anname ka väga palju psühhoharidust, räägime ajust – mis tekitab sellist kõnepruuki. On see ebaturvalisus? Püüame tekitada turvalise teraapiaruumi, kus saame rääkida viisil, nagu me soovime, et meie endiga räägitakse."



Ruotsala sõnul usub ta, et lootusetuid juhtumeid pole olemas. "Mingit vajadust täidab see destruktiivne käitumine – võib-olla inimesele polegi pakutud kunagi alternatiive. Ta peab selle kogemuse saama endale ja vajadus, mis seal taga on, peab saama täidetud. Vägivalla puhul tuleb tegeleda rohkem selle tekkepõhjustega – mis paneb inimese nii käituma?"



Inimesed ülehindavad kohtu kõikvõimsust



Kui suhe on juba purunenud, on vanematel tihti raske jõuda lastekasvatamise küsimustes üksmeelele, mistõttu otsitakse abi kohtust. "Inimesed ülehindavad kohtu kõikvõimsust. Kohus ei lahenda tegelikult inimsuhteid, see pole psühhoteraapia," nentis Mõistlik. "Kohtust võib oodatud lahendus tulemata jääda. Kohtumäärust saades ei ole inimesed sageli õnnelikud ega ka ära leppinud, heal juhul kannatatakse teineteist, hambad ristis. Kohtus jõutakse heal juhul kompromissini – kumbki võidab midagi, aga ka kaotab midagi. Selles osas, mida kaotatakse, jääb tihti inimestel pahameel alles. Kõige parem on, kui vanemad jõuavad lepitusse enne, kui nad jõuavad kohtusse. Kohtusse pöördumise eeldus on ju see, et inimene arvab, et talle on ülekohut tehtud – see ei ole enda probleemide tunnistamine."



Sotsiaalmeedia infomüra rikub suhte



Mõistliku sõnul purunevad paljud suhted ka seetõttu, et pere ülalpidamiseks läheb isa välismaale tööle ning ema jääb lapsega üksi. "Ema jääb väikeste lastega Eestisse, peab siinset elu korraldama, isal on välismaal omad mured ja mõtted. Tihti annab ka sotsiaalmeedia hagu alla – tekivad igasugused kõhklused, kartused ja kahtlustused. Väga paljud suhted on sellise skeemi järgi lõppenud. Lahkuläinud perede juures on tihti näha, kui suurt mõju on avaldanud sotsiaalmeedia infomüra. Kui emotsioonilained löövad üle pea, haaratakse tihti esimesena nutitelefon ja tehakse postitus. Selle asemel peaks hoopis sügavalt sisse hingama ja helistama emale, sõbrale või sõbrannale – kellelegi, kes aitaks kõigepealt maha rahuneda."

Kust saab pere lepitamiseks nõu?



• Tallinna perekeskuse perenõustajatega saab ühendust võtta telefonil 655 6970.



• Keskus asub Asula 11 ja on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-17.30. Kohtumisteks ja vastuvõttudeks on vaja

aeg eelnevalt kokku leppida https://pk.ee/



• EELK perekeskuse asub Lastekodu 6a ja paigaga saab ühendust telefonidel 5688 5207 või 5697 1506. http://perekeskus.eu