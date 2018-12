Turvamehi tulistanud mees sai 15-aastase vangistuse

Harju maakohus saatis reeedel 15 aastaks vangi mehe, kes avas mullu suvel Tallinnas Koplis tule kahe turvamehe suunas, haavates neid raskelt.

Kui prokurör nõudis 75-aastasele Alexsander Yakimenkole 16-aastast vangistust, siis kohus võttis karistust määrates sellest ühe aasta vähemaks. Ühtlasi tuleb süüalusel tasuda ühele kannatanule 50 000 ja teisele 30 000 eurot, vahendas BNS.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas on varem öelnud, et menetlusega on tuvastatud, et kogu sündmus kestis alla minuti. "Süüdistatav kasutas tulirelva, mille tagajärjel said turvamehed raskeid tervisekahjustusi. Ainult tänu arstidele on need inimesed täna elus, kuigi nende elukvaliteet on ilmselgelt langenud ning kõik see, mis turvameestega on tol päeval juhtunud, on tekitanud ka suuri kannatusi nende lähedastele.

Lisaks sellele leiti hiljem süüdistatava elukohast hulgaliselt erinevaid tulirelvade osi ning tuhandeid padruneid," rääkis prokurör.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistatab Yakimenkot kahe isiku tapmise ehk mõrva katses ja ebaseaduslikus tulirelva, tulirelva oluliste osade ja suures koguses laskemoona käitlemises.

Süüdistuse kohaselt viibis Yakimenko 2. juulil 2017 kella 11 paiku Tallinnas Liinivahe 17 asuvas mahajäetud majas, mis oli turvaettevõtte K-Security valvatav objekt ning kõrvalistel isikutel oli seal viibimine keelatud. Kuna objektilt tuli häire, läksid sündmuskohale oma ametikohustusi täitma turvatöötajad Marko ja Olev.

Nagu kirjeldas üks kannatanutest, oli see, mis edasi juhtus, täiesti ootamatu ja pigem USA action-filmide stsenaariumile vastav kui midagi sellist, mida oleks osanud oodata siin Eestis. Nimelt hakkas Alexander Yakimenko kannatanuid tulistama tal kaasas olnud 9x18-kaliibrilise Makarovi püstoliga.

Kõigepealt ründas Yakimenko Olevit, tulistades teda ühel korral kõhu piirkonda ja seejärel ründas ta Markot, tulistades teda kahel korral. Markole tekitas ta kaks kehatüve läbistavat laskehaava, millest üks oli eluohtlik.

Olevile tekitas Alexander Yakimenko eluohtliku laskevigastuse kõhu vaemale poolele. Laskmise käigus vigastas Yakimenko ka enda kätt.

Lasud sooritas Yakimenko lühikese vahemaa pealt ehk kuni 100 sentimeetri kauguselt. Ta otseselt ei sihtinud, kuid suunas relva siiski kannatanute elutähtsate organite suunas. Seega oli Yakimenko tegevus suunatud kannatanute tapmisele. Mõlema kannatanu elu oli ohus ning see, et Yakimenko tegevus ei lõppenud kannatanute surmaga, on väga õnnelik juhus ja sai võimalikuks ainult tänu piisavalt kiirele arstiabile. Arstiabi sai aga võimalikuks tänu Marko enda tegevusele, kes kutsus viimaste jõupingutustega kohale kiirabi. Leian, et Yakimenko pidi võimalikuks pidama, et võib kannatanud tappa ja pidi mõistma oma tegevuse ohtlikkust.

Yakimenkol puuduvad relvasoetamisluba ja relvaluba. Sündmuskohal oli tal aga kaasas ebaseaduslikult omandatud Makarovi püstol koos 13 padruniga. Lisaks oli tal veel kolm padrunit, mille ta laskude sooritamiseks ära kasutas.

Samuti leiti kahtlustatava kasutuses olevatest korteritest ja abiruumidest 7., 13. ja 19. juulil 2017 läbiotsimiste käigus ebaseaduslikult omandatud tulirelvade olulisi osi ja suures koguses laskemoona. Muu hulgas oli mehe valduses 25 tulirelva lukku või lukudetaili, kuulipilduja luku korpus, püstolkuulipilduja PPS luku eeskujul valmistatud lukk, sileraudse püssi lukustuskeha külgplaat, 54 Kalašnikovi automaadi või kuulipilduja osa, 13 Mosini vintpüssi detaili, kuus püstoli TT detaili, 20 Nagani revolvri detaili, 41 Makarovi püstoli detaili ja 53 Margolini püstoli detaili. Lisaks nimetatud relvaosadele leiti mehe elukohast veel sadu relvadetaile. Lisaks oli mehe elukohas ka 7652 laskekõlbulikku padrunit ja padrunikomponenti ning 40 grammi suitsuta püssirohtu.

Kohtueelsel uurimisel tunnistas Alexander Yakimenko oma süüd osaliselt. Nimelt tunnistab mees, et ta kannatanuid tulistas, kuid ei tahtnud neid tappa. Kaitsja on märkinud, et süüdistatav tegutses spontaanselt ehmatusest ning tema tegevused ei olnud eesmärgipärased. Samuti on kaitseversioon see, et Yakimenko omandas tema käsutuses olevad relva, relva olulised osad ja laskemoona legaalselt, kuna töötas Keskvanglas relvameistrina.

Kannatanud on esitanud ka tsiviilhagid mittevaralise kahju nõudes, Marko summas 30 000 eurot ja Olev summas 50 000 eurot.

Alexander Yakimenko peeti mullu 8. juulil Lätis Euroopa vahistamismääruse alusel kinni ning anti 11. juulil Eestile üle. Sellest ajast alates viibib Yakimenko vahi all.