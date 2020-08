Tuulevaikus pärssis avamerepurjetamise meistrivõistlusi Pirital

Avamerepurjetamise ORC Eesti ja Soome meistrivõistlustel purjetati vähese tuule tõttu laupäeval vaid üks lühirajasõit.

Laupäeval jätkusid Pirital Eesti ja Soome avamerepurjetamise ORC meistrivõistlused Baltic Offshore Weeki regati raames. Pärast reedest avamereetappi on kahel viimasel võistluspäeval kavas maksimaalselt seitse ligi tunniajast lühirajasõitu vastutuule-allatuule rajal. Kuid nii nagu reedel, kimbutas ka laupäeval purjetajaid tuulevaikus ja väikeses avanenud tuuleaknas saadi pidada vaid üks lühirajasõit, milles said sõiduvõidu kirja Samuli Leisti Zer0emission (TP 52) Soomest ja Mati Sepa juhtimisel Matilda 4 (J-112 E).

Kõrgrõhkkond ja suurepärane suvine nädalalõpp teeb küll rõõmu puhkajatele ja rannas päevitajatele, kuid teeb purjetamisvõistluse keerukaks nii purjetajatele kui ka korraldajatele. Laupäeva hommikul helkis Tallinna laht peegelsiledalt. Peavõistlusjuht Madis Ausman oli sunnitud pärast hommikust kaptenite koosolekut meeskonnad kaldal hoidma ja heiskas masti edasilükkamislipu, mis tähistas selle päeva kella 11ks planeeritud stardi vähemalt tunniajalist nihkumist.

Pärast kella 12 hakkas vesi merel virvendama, taevasse tekkis rünkpilvi ja briis näis kohale jõudvat. Nii ka juhtus. Pärast keskpäeva mindi merele ja viis minutit enne kella 13 said jahid võistlema asuda. Keskmiselt 5-6 ja puhanguti kuni 8 sõlme puhunud muutliku tuulega purjetati neljamiilist rada 38 minutist kuni ühe tunni ja 43 minutini. Sõidu lõpuosas aga hakkas tuul vaibuma ja venitas B-klassi finišeerimist pikalt. Pärast viimase jahi finišeerimist jäi laevastik merele tuult ootama, kuid seda paraku ei tulnud ja kell neli pärastlõunal võistluspäev lõpetati.

Nagu eeldada võis, oli A-klassi jahtide hulgas kiireim TP52 tüüpi jaht Zer0emission Soomest, kapten Samuli Leisti, saades esimese lühirajasõidu võidu. Ühe minuti sisse sai tulemuse kirja kokku kolm jahti. Võitjast jäi 33 sekundit maha Olympic (X-41) Tiit Vihuli juhtimisel ja kolmanda tulemuse sai omakorda 19 sekundit Olympicule kaotanud Premium (X-41 mod), kapten Tanel Tamm. Kohad neljandast kuuendani jagasid omavahel Soome jahid – Audi E-Tron (Farr 52), Nicole4 (X-41) ja Madame Gray (Landmark 43), sõites tulemused samuti ühe minuti sisse.

Sõiduvõidu saanud jahi Zer0emission kapten Samuli Leisti oli tulemusega väga rahul ja tänas korraldajaid, kes selle väikese tuuleakna suutsid osavalt ära kasutada ja kasvõi ühegi sõidu kirja saada.

"TP52 on tehtud just lühirajasõidu jaoks, sest optimaalne on sellega teha just lühikesi manöövreid, kuna paat kiirendab äärmiselt kiiresti," ütes Leisti. "Samuti annab see kiirus ka eelise konkurentide ees stardist hästi minema saada ja meil oli hea meel seda võimalust ära kasutada. See paat on eriti hea just tugevas allatuules – kui täna oleks tuult olnud 20 sõlme, oleks see rada olnud selle paadi jaoks väga lühike, me oleksime allatuuleotsal purjetanud üle 20-sõlmese kiirusega ja manöövrid oleks erakordselt lühikesed. Siinkohal tahan ma tänada oma meeskonda, mis tegi suurepärast koostööd sooritades manöövreid perfektselt. Kui möödunud aastal kogunes meil paadi ettevalmistuseks inimtunde seitse tuhat ja sel aastal olukorrast tingituna vaid kaks tuhat, siis vaatamata raskele aastale toimib see paat just siin võistlusel perfektselt. Ja meil on suurepärane võimalus võrrelda siin võistlusel ennast väga tugevate konkurentidega, eelkõige mõnede X-41 tüüpi jahtidega, sest Eesti meeskondade tase on väga-väga kõrge ja seda maailmatasemel."

"Me oleme kahtlemata covid-19 viirusest nii-öelda puudutatud ja tunneme puudust ärajäänud treeningtundidest ja regattidest – oleme alles neljandat päeva merel sel aastal ja nagu paljud teised, olime sunnitud oma plaane palju muutma, lükates järgmisse aastasse osalemised Lõuna-Euroopas toimuvatel Rolex-sarja regattidel. Siinne eesmärk on aga ka homme võimalikult hästi sõita ja loodetavasti jagub tuult rohkemateks sõitudeks."

B-klassi jahtide finisheerimisse tegi tuule vaikimine sisse kümneminutilise augu, jagades grupi ka tulemustes mõistes kaheks. Kui esimesed jahid lõpetasid sõidu tunnist kuni tunni ja kümne minutini, siis sealt edasi tuli järgmist jahti üle finishijoone oodata kümme minutit ja grupi teine pool lõpetas selle sõidu enam kui kahekümne minuti sees.

Kaks J-112 E tüüpi jahti võtsid tänase ilma ja tuultega esimese ja teise koha. Matilda 4, millel kapteniks Mati Sepp, kogunes sõiduaega peaaegu tund ja korrigeeritud ajas jäi teine sama tüüpi jaht Adelante, kapten Andrus Luht, esikohast maha üks minut ja 14 sekundit. Kolmanda koha sai siin avamereetapi võitnud Katariina II (Arcona 340), kapten Aivar Tuulberg, kaotust teisele kohale korrigeeritud ajas 40 sekundit, kohe nelja sekundi kaugusel kannul Sugar (Italia 9.98 F), millel kapten Marjaliisa Umb. Kohad viiendast kaheksandani olid siin grupis väga väikeste vahedega vähem kui 30 sekundi sees - Postimees Sailing Team (One Off), My-Car (X-35 mod), Minni (X-35 mod) ja Credit24 sailing (Salona 38 ibc). Selle üheksase grupi, mis enne tuule vaikimist finisheeris, lõpetas Ramdata (Salona 37) Soomest.

Pühapäevaks lubab ilmaprognoos veidi rohkem ja püsivamat tuult, mis annab lootust siiski veel kahe kuni kolme lühirajasõidu pidamiseks. Purjetajad kogunevad Kalevi Jahtklubi sadamasse kell üheksa toimuvaks kaptenite koosolekuks, esimese sõidu hoiatussignaal on planeeritud kl 11ks ja viimast sõitu saab alustada kuni kl kolmeni pärastlõunal. Regati võitjate ning Eesti ja Soome meistrite austamine toimub esimesel võimalusel pärast võistlussõitude lõppu kalevi Jahtklubi sadamas.