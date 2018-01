Tuuline pühapäev katab tänavad kiilasjääga ja toob päikese välja

Soomest Valge mere poole liikuva madalrõhu serva mööda saabub pühapäeval Eestisse külmemat õhku – teedele tekib kiilasjää ja tuul paisub rannikualadel 25 meetrini sekundis, boonusena aga võib vahelduseks sompus ilmale ka päikest näha.

Ilmateenistuse teatel tuleb pühapäeva öö hakul pilves ilm, hooti sajab lund ja lörtsi. Pärast keskööd pilved hõrenevad ja sajuhood harvenevad. Tuul pöördub edelast ja läänest loodesse 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 14-18 m/s. Külma on 1-5, rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kuni +1 kraadi. Autojuhid peaksid arvestama teedele tekkiva kiilasjääga.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Hommikul pöördub loodesse. Lainekõrgus on 0,6-1,3 meetrit. Hooti sajab lund. Nähtavus on hea, sajus piiratud. Külma on 2-4 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhtul tõmbub taevas loodest alates pilve ja hakkab sadama lund. Puhub lääne- ja loodetuul 6-11, puhanguti 14, rannikul kuni 18 m/s. Õhtul pöördub tuul edelasse ja tugevneb sisemaal puhanguti kuni 18 m/s, rannikualadel 12-17, puhanguti kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Teedel püsib kiilasjää.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 7-11, puhanguti 15 m/s. Õhtul pöördub edelasse. Lainekõrgus on 0,6-1,3 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Külma on 1-2 kraadi.