Tuulised jõulud erilist lumelootust ei anna

Eeloleva nädala tuuline algus jääb postkaardijõuludest vägagi kaugele ja ilmateenistuse prognoos annab väikest lumelootust vaid Kirde-Eestile.

Esmaspäeval, pärast esimese jõulupüha keskööd läheneb merelt uus madalrõhulohk. Öö tuleb muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, öö hakul Virumaa rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, Ida- ja Lõuna-Eestis on oodata 3-9 kraadi külma. Esimese jõulupüha päev on muutliku pilvisusega ja ennelõunal ka olulise sajuta. Õhtu poole pilvisus aga tiheneb, saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama ning sadu levib mandrile. Puhub loode- ja läänetuul 4-10 m/s, pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja lõunasse. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi, vahendas BNS.

Teisipäeval, teisel jõulupühal liigub üle Eesti uus madalrõhulohk ühes lörtsi- ja vihmasajuga. Tuul pöördub lõunakaarde ja paisub tugevaks. Öösel on ilm pilves. Sajab lörtsi ja vihma, Kirde-Eestis ka lund. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10 m/s, hommikuks pöördub tuul läände ja loodesse, saartel ja läänerannikul tugevneb edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17-20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, saartel tuleb kuni 7 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10 m/s, pärastlõunal aga muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Päeva jooksul temperatuur veidi langeb.

Kolmapäeval eemaldub madalrõhulohk üle Eesti kirdesse. Öösel on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, kohati ka vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11 m/s, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11 m/s, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 15-20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.