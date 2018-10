Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Udo Bullmann kiitis parlamendi ees esinenud Eesti peaminister Jüri Ratasele meie tasuta ühistransporti. "Mina isiklikult unistan millestki sellisest ja loodan, et see unistus saab teoks kogu EL-is," sõnas ta. "Arvestades, palju te perede hüvanguks panustate, siis paljud Euroopa riigid võiksid teie eeskuju järgida," lisas Bullmann.

Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Udo Bullmann kiitis parlamendi ees esinenud Eesti peaminister Jüri Ratasele meie tasuta ühistransporti. "Mina isiklikult unistan millestki sellisest ja loodan, et see unistus saab teoks kogu EL-is," sõnas ta. "Arvestades, palju te perede hüvanguks panustate, siis paljud Euroopa riigid võiksid teie eeskuju järgida," lisas Bullmann.

Eesti ei soovi Euroopa Liidu sellist ümberkujundamist, mille järel väheneks väikeste liikmesriikide mõju, vahendas BNS Ratase sõnu europarlamendi ees.

"Meie kunagine president Lennart Meri ütles, et väikeriigid on nagu Euroopa ehitise liim või tsement. Seepärast lubage mul siin väljendada oma piiratud entusiasmi Euroopa suure institutsionaalse ümberkujundamise suhtes, mis viiks väikeste riikide rolli vähenemiseni meie ühistes institutsioonides. Vähesem mitmekesisus viib vähema Euroopani," ütles Ratas Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes.

Ratase sõnul seisneb Euroopa tugevus tema mitmekesisuses. "Eurooplaseks olemine lisab meie identiteeti rikastavaid kihte. Miski ei peegelda seda paremini kui väikeriikide saatus Euroopa perekonnas," lisas Eesti peaminister.

"Euroopa Liit ei saa eeldada, et meie väärtused ja huvid on iseenesest mõistetavalt kaitstud. Peame nende eest ise üheskoos seisma ning meie tuleviku jaoks on oluline, kuidas ühiselt ülejäänud maailma mõjutada suudame. Vajame aktiivset Euroopa Liitu, kes kaitseb oma kodanikke ja liikmesriike, kuid ka kodanikel ja liikmesriikidel on oluline seista Euroopa Liidu eest," sõnas Ratas.

Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Udo Bullmann kiitis Ratase kõnet, et see jättis Eestist hea mulje. "Olete muutnud Eesti õiglasemaks ühiskonnaks, paremaks paigaks," rääkis ta.

Ta tõi välja tasuta ühistranspordi: "Mina isiklikult unistan millestki sellisest ja loodan, et see unistus saab teoks kogu EL-is."

Samuti kiitis ta Eesti poliitikat: "Arvestades, palju te perede hüvanguks panustate, siis paljud Euroopa riigid võiksid teie eeskuju järgida,» lisas Bullmann veel.

Hommikul kohtus Ratas Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajaniga. Seejärel pidas ta Euroopa Parlamendi täiskogu ees kõne Euroopa tuleviku teemal ning pärast seda peeti plenaaristungiö arutelu koos parlamendiliikmete ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Peaminister Ratas on järjekorras juba kümnes Euroopa Liidu riigi- või valitsusjuht, kes osaleb parlamendi aruteludel EL-i tuleviku üle.

Varasemalt on Euroopa Parlamendi ees kõnelenud Iirimaa peaminister Leo Varadkar, Horvaatia peaminister Andrej Plenkovic, Portugali peaminister António Costa, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Belgia peaminister Charles Michel, Luksemburgi peaminister Xavier Bettel, Madalmaade peaminister Mark Rutte, Poola peaminister Mateusz Morawiecki, Kreeka peaminister Alexis Tsipras.

Ratas on varem Euroopa Parlamendi ees esinenud 2017. aasta juulis enne Eesti eesistumise algust Euroopa Liidu Nõukogus ning pärast eesistumisest kokkuvõtet tehes tänavu jaanuaris.