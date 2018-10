Ühendriikides kaalutakse Trumpi maksudest kõrvalehoidmise uurimist

New York Times on varem kirjutanud, et Trump on saanud praegusesse rahasse arvestatuna rohkem kui 400 miljoni dollari eest raha oma isa kinnisvaraimpeeriumilt.

Ühendriikides kaalub New Yorgi maksuamet uurimise alustamist seoses president Donald Trumpi arvatava maksudest kõrvalehoidmisega, vahendas BNS ajalehte Washington Post.

New York Times oli varem kirjutanud, et Trump on saanud praegusesse rahasse arvestatuna rohkem kui 400 miljoni dollari eest raha oma isa kinnisvaraimpeeriumilt. Annetused algasid, kui Trump oli veel beebi ja need on jätkunud kuni tänase päevani

New York Timesi dokumentidest selgus ühtlasi, et Trump aitas vanematel maksudest kõrvale hoida. Trump ja tema õed lõid muu maksude vältimiseks muu hulgas variettevõtteid.

Trumpi esindaja on kõik süüdistused tagasi lükanud.