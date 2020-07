Üks geen mõjutab sündivate poiste ja tüdrukute suhtarvu

"Saadud info julgustab katsetama preeklampsia raviks autoimmuunhaiguste ravimeid, mis ohjaks ema immuunvastust ja hoiaks ära rasedusaegse vererõhutõusu," ütles Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini vanemteadur Kaarel Krjutškov.

Eesti teadlaste osalusel avaldati uuring, milles selgitatakse üksikasjalikult peent tasakaalu isa ja ema geenide vahel raseduse ajal. Isa panuse tõttu on loode ema organismi jaoks geneetiliselt võõras, kuid suudab üsas edukalt areneda ega kannata üldjuhul ema immuunrünnaku all. Alati pole aga see tasakaal ideaalne ja see võib saada saatuslikuks nii emale kui ka lootele.

Enamik lapseootel emadest on terved, kuid neil võib esineda raseduse katkemist, enneaegset sündi või preeklampsiat. Preeklampsia on rasedusaegne vererõhutõus, mis puudutab 2-8% lapseootel naistest. See haigus suurendab märgatavalt rasedusega seotud terviseriske ja kaasnevaid tüsistusi, näiteks neerude, maksa ja teiste organite kahjustusi. Teadlased soovisid leida seost rasedusaegse vereõhutõusu ja loote koesobivuskompleksi geeni ehk HLA-G variantide vahel. HLA-G ülesanne on kaitsta loodet kui võõrast organismi ema immuunrakkude rünnaku eest.

Ajakirjas EBiomedicine avaldatud teadusuuringus vaadeldi esmalt Soome sünnistatistikat 1,79 miljoni lapse põhjal ja leiti, et rasedusaegset vererõhutõusu esines tüdrukut ootavatel emadel märksa rohkem kui poissi ootavatel emadel. Lisaks leiti, et eeskätt ennaegse sünni ja väikese sünnikaaluga laste puhul esines rasedusaegset vererõhutõusu tüdrukut ootavatel emadel märksa rohkem kui poissi ootavatel emadel.

Järgnev laboratoorne analüüs väiksema patsiendirühmaga näitas, et osa HLA-G variante soodustab loote hukkumist ja preeklampsiat. See tähendab, et geneetiliselt ebasobivas seisus, mis põhjustab rasedusaegset vererõhutõusu, saavad poiss-looted raseduse alguses hukka. Tüdruk-looted peavad paremini vastu, kuid selle hinnaks on ema preeklampsia.

Tüdruk-looted peavad paremini vastu

Samas on aga huvitav, et evolutsiooniliselt vanim HLA-G variant suurendab küll preeklampsia esinemise ja lapse surnult sündimise riski, kuid annab lootele kaitse erinevate rasedusaegsete infektsioonide, näiteks malaaria vastu, mis võis varasematel aegadel olla ülimalt oluline.

Uuringu laboratoorse töö eest vastutas Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse täppismeditsiini labori juhataja Krjutškov. "See on teadaolevalt esimene uuring maailmas, mis tõestab preeklampsia geneetilise põhjuse väljaselgitamise kõrval faktiliselt ka seda, et lisaks sugukromosoomidele mõjutab sündivate tüdrukute ja poiste suhtarvu koesobivuskompleksi geen HLA-G," selgitas Krjutškov uuringu olulisust.

Laboris tehtud DNA-analüüsis osales kokku 163 patsienti, kellest osa olid terved ja moodustasid kontrollrasedate rühma. Olulisi geene aitasid leida Tartu Ülikooli doktorandi Hindrek Tederi arendatud bioinformaatika tarkvara ja TAC-seq-nimeline DNA-analüüsi meetod, millega määrati uuritud patsientide HLA-G variandid ja avaldumismäär platsenta koes.

"Uuringu meditsiiniline väärtus on see, et saadud info julgustab katsetama preeklampsia raviks autoimmuunhaiguste ravimeid, mis ohjaks ema immuunvastust ja hoiaks ära rasedusaegse vererõhutõusu. Preeklampsiaga platsentas on HLA-G avaldumine vähene, mis omakorda tingib autoimmuunhaiguse ja koe äratõukereaktsiooni markeri ehk IFNA1 geeni suurema esinemise. Kui suudame IFNA1 taset all hoida, siis ei tohiks ka preeklampsiat tekkida," võttis molekulaarmeditsiini vanemteadur Krjutškov tulemused kokku.