Kas Tallinna linnaasutuste juhtide leidmiseks tuleks alati korraldada avalik konkurss või võib neid lihtsalt kohale määrata?

Rainer Vakra, riigikogu liige (SDE):



Loomulikult toetan ma juhi leidmiseks avaliku konkursi korraldamist. See lubab võimalikult paljudel juhi valimisel osaleda, ühtlasi muudab valimise läbipaistvaks ja kõik osapooled saavad sel juhul aru, mis alustel, mismoodi ja milleks valiti välja just see inimene. Kõik otsused, mis tehakse kusagil kabinetivaikuses, jätavad alati õhku kahtlusi. Tallinna linn peaks olema teistele omavalitsustele selles valdkonnas eeskujuks, sest tegemist on Eesti suurima omavalitsusega. Avalikud, ausad ja läbipaistvad konkursid peaks olema Tallinna linna märksõnaks. See välistaks tulevikus ka näpuga näitamise, et kusagil on kedagi parteipoliitiliselt või varasemate teenete eest kohale määratud. Avalikud konkursid lisaksid kindlasti Tallinnale kui Eesti Vabariigi pealinnale kaalu ja kindlustaksid tema rolli omavalitsuste lipulaevana.

Taavi Aas, Tallinna linnapea (Keskerakond):



Reeglina tuleks linnaasutuse juhi või hallatava asutuse juhi leidmiseks teha avalik konkurss. Nii me olemegi Tallinnas toiminud. Esiteks nõuab seda kohaliku omavalitsuse tegevuse avalikkuse printsiip, teiseks on küsimus tõhususes. Konkursside kaudu saame teada, kes on tööturul saadaval ja kes oleks valmis oma teadmisi ning oskusi linna hüvanguks rakendama. Meil on ka viimati konkurssidega päris hästi läinud, näiteks uuest aastast hakkab spordiametit juhtima Aivo Normak, kes on spordiringkondades hästi tuntud ja oma tegevusega Eesti Olümpiakomitees ennast igati tõestanud. Loomulikult tuleb iga konkurss korralikult ette valmistada, teha piisavat teavitust, et selle valdkonna kõige võimekamad oleksid üldse juhi otsingust teadlikud. Parimatel inimestel on elus eri võimalusi, kuid meie huvi on, et nad jõuaks just Tallinna teenistusse. Määramisi ametikohale ilma konkurssi korraldamata võib kaaluda ajutisemate positsioonide või siis spetsiifilisemate olukordade puhul.