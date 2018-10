ÜKS KÜSIMUS: Mida teha, et inimesed ei toidaks linnas linde?

Tänavu juulis söötsid inimesed Lasnamäe pirukapäevade ajal Pae tiigil elanud luigepojad surnuks. Mida teha, et inimesed ei toidaks linnas linde?

Züleyxa Izmailova, abilinnapea



Elu on näidanud, et inimesed on meie manitsusi kuulda võtnud ning linde toidetakse aasta-aastalt üha vähem. Kui varem küsiti meilt, miks ei tohi linde toita, siis nüüd küsitakse, kuidas saaks lindude kaitsmisele kaasa aidata. Igaüks saab seda teha, kui julgeb veelindude toitjatele selgitada, et see pole kuigi arukas tegevus. Linnas oleme varem valmistanud veelindude toitmisega kaasnevaid tagajärgi tutvustavaid lendlehti, mida oleme vabatahtlike abiga veekogude ääres inimestele jaganud. Samuti oleme pimeda aja saabudes juhtinud lindude kaitsele tähelepanu teemakohaste helkuritega. Uued flaierid ja helkurid tulevad ka sel aastal. Veel on üleval kakskeelsed infotahvlid. Selleks, et lindude toitmise komme lõppeks, peab sellest järjepidevalt avalikult rääkima.

Mart Luik, volikogu Isamaa fraktsiooni aseesimees



Kõigepealt peaks üle vaatama, et lindude toitmist keelavad sildid on ikka kõigis aja jooksul tekkinud toitmiskohtades üleval. Võib-olla võiks ka mupo need kohad oma kontrolli alla võtta ja inimesi korrale kutsuda. Tuleb otsida uusi meetmeid, mis seda olukorda veidigi leevendaks. Ma kardan, et lõpuni lindude toitmist ära kaotada ei saa, sest inimesed teevad enda arvates ju head. Võiks siiski rohkem, paremini ja süsteemsemalt inimesi teavitada. Seda võiks teha koostöös reklaamiagentuuridega ja toitmiskeeldu ka visualiseerida, et inimesed näeksid ja tajuksid paremini, milleni lindude toitmine tegelikult viib. Kui hakata inimesi trahvima, siis tähendab see automaatselt, et keegi peab hakkama korralduse täitmist kontrollima ja linn peab olema veendunud, et ta suudab keelust üleastujaid ka karistada.