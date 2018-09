Linn asus koos elanikega looma arengukava 2021+. Milliseid muutusi sooviksite teie näha Tallinnas pärast 2021. aastat?

Aivar Riisalu, abilinnapea:



Põhja-Tallinnas peaks selleks ajaks olema kindlasti valmis ehitatud suur rahvusvaheline filmilinnak. See kompleks on väga vajalik nii Tallinna maine kui ka kultuurilise ja majandusliku arengu mõttes. Sellest filmilinnakust saaks ühtlasi suur loomemajanduse keskus ja Tallinn muutuks filmitootmise Põhja-Euroopa pealinnaks, kus tahetakse töötada ja on võimalik luua kõrgel rahvusvahelisel tasemel filme. Kõigile tänapäeva nõuetele vastav filmilinnak suurendaks Tallinna rahvusvahelist tuntust, tooks siia tööle maailma esimese järgu superstaare ja muudaks selle kaudu Tallinna loomingulise kuulsusega pealinnaks. Linn on langetanud otsuse filmilinnak ise valmis ehitada, ja ma loodan, et kõik läheb plaanipäraselt.

Urmas Reitelmann, poliitik ja ajakirjanik (EKRE):



Meil on uuest ooperiteatrist räägitud väga kaua, kuid sellest mõttest ei ole midagi saanud. Minu arvates ei ole linnahalli praegusel kujul kellelegi vaja. See on praegu nagu veskikivi Tallinna linnal kaelas. Sellisest hoonest õiget asja ei saa, sest see on ehitatud sisuliselt nagu mingiks tuumavarjendiks. Ehituskvaliteet on seal täiesti olematu. Sellise sõnniku ümbertegemine nüüdisaegseks konverentsikeskuseks ei toimi ja Tallinnast kui konverentsilinnast rääkimine on rumalus, sest konverentse ei peeta sellistes linnades, kuhu ei saa lennukiga lennata. Mina lammutaksin selle sodi maha ja ehitaks sellele ilusale kohale rahvusooperi teatrimaja. Tallinn võiks kinkida linnahalli krundi rahvusooperile. See oleks Eesti 100. sünnipäeva puhul ilus kingitus.