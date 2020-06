Üle poolesaja Soome ajakirjaniku uudistab Tallinna vaatamisväärsusi

"Loodame reisiajakirjanike ja blogijate vahendusel tekitada reisihuvilistes soomlastes huvi ja kindlustunnet," ütles Tallinna Ettevõtlusameti peaspetsialist Mall Oja.

Täna väisavad Tallinna uusi elamuskeskusi üle viiekümne Soome ajakirjaniku ja blogija, kes võiksid tutvustada Tallinna kui atraktiivset sihtkohta.

Reisi korraldasid Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond ja laevafirma Tallink, et kutsuda soomlasi suvist Tallinna nautima ning näidata Eesti pealinna turvalise sihtpunktina, kuhu on lihtne ja kindel reisida. Külastuse fookuses on möödunud aastal avatud elamuskeskused, mis väärtustavad linna tööstus- ja ajaloopärandit, sealhulgas fotokunstikeskus Fotografiska Tallinn, PROTO Avastustehas ja Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta muuseum-külastuskeskus.

Mall Oja turismiosakonnast on lootusrikas: "Nüüd, mil Tallinna vaatamisväärsused on taas avatud ja toimub piiranguteta liikumine Soome ja Eesti vahel, kutsume oma naabreid suvisesse Tallinna. Näitame, et siin saab jätkuvalt kogeda kompaktse linna erinevate piirkondade võlu, külastada vaatamisväärsusi, kohvikuid ja restorane ning veeta meeldivalt aega kodust vaid lühikese laevasõidu kaugusel. Loodame reisiajakirjanike ja blogijate vahendusel tekitada reisihuvilistes soomlastes huvi ja kindlustunnet."

Soomes on just alanud suvepuhkuste periood ja reisi korraldajate soov on, et soomlaste puhkuseplaanidesse kuuluks ka linnapuhkus Tallinnas.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd tõdes, et reisimine on järk-järgult elavnemas. "Täna tõime Tallinna üle 50 Soome blogija, toimetaja ja sotsiaalmeedia mõjutaja. Kevadel pidime kahjuks tühistama kõik koostööreisid, kuid nüüd, mil reisimine on taas võimalik, otsustasime teoks teha tutvumisreisi "Päev Tallinnas" laevaga Victoria I selle suve uudismarsruudil Helsingi-Tallinn," rääkis Nöjd. "See on suurepärane võimalus meenutada soomlastele, kui lihtsalt ja vaevatult võib Tallinnas veeta lõõgastava suvepäeva."