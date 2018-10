Urmas Dresen: Tallinna rannikut võiks ääristada promenaad

Meremuuseumi direktor Urmas Dresen peab oluliseks, et linnarahval oleks ranniku ääres jalutamiseks promenaad.

Meremuuseumi direktor Urmas Dresen loodab, et Tallinna mereäär saaks korda ja seal valmiks promenaad. Seda on küll juba pikka aega kavandatud, aga teha on veel palju ja see võtab kaua aega. Koos promenaadiga peaks valmis saama ka praegu laokil mereäärsed jäätmaad.

Küll aga tõdeb ta, et see, kui inimesed saavad oma mõtteid Tallinna arengu suhtes välja öelda, on hea, aga nendest mõtetest tuleb lõpuks välja sõeluda need, millega edasi minna. "Kui lihtsalt arutatakse ja lastakse auru välja, aga pärast ei juhtu midagi, siis on rahvaarutelu suhteliselt mõttetu," sõnab Dresen. "Võib-olla tuleks edasi liikuda väikeste ja kindlate sammudega, et oleks ka tegelikult näha, mis rahva kaasamisest ja aruteludest sünnib."

Tema sõnul peavad inimesed nägema, et kui nad ettepaneku tegid, siis sellega ka arvestati.