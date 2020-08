Urmas Paet: Lukašenko on pidevalt üritanud Euroopaga manipuleerida

"Just varastati järjekordsed valimised ning teisitimõtlemine surutakse taas karmilt maha. Nüüd on küsimus, kas ja mida Euroopa Liit saab ja peab tegema," märkis Eesti eurosaadik Urmas Paet.

Ametlikel andmetel taas Valgevenes valimised võitnud Aleksandr Lukašenko on Paeti kinnitusel kogu oma valitsemisaja üritanud läänega ja seal hulgas Euroopaga manipuleerida, seda eriti siis, kui suhted Venemaaga ajuti turbulentseks on läinud, vahendas BNS.

"Nii kaasati Valgevene Euroopa Liidu idapartnerlusprogrammi, olgugi et tegelikult pole Lukašenko kunagi lääne väärtusruumile läheneda soovinud. Lukašenko on Euroopalt vajanud ainult raha ja majanduslikke soodustusi. Ja selleks aeg-ajalt EL-i nõudmiste peale poliitvange vabastanud, et neid siis mõne aja pärast uuesti kinni panema hakata, et tekiks läänega uus kauplemisruum. Sellist küünilist mängu on Lukašenko läänega mänginud kogu aeg," märkis Paet.

Tema sõnul ongi enamjaolt Euroopa Liidus tekkinud lootus, et ehk nüüd tõesti on Valgevene muutumas ja avanemas. "Aga Lukašenko ja tema juhitud Valgevene režiim ei muutu, sest diktaatorid ei muutu. Ta on ületanud selle piiri, kust tema meelest tagasiteed ei ole. Ja ega ta eksi. Sooritatud inimõiguste pidevad rikkumised ei lasekski tal ekspresidendina vanaduspõlve nautida ja Valgevene põldudel traktoreid vaadata. Sest rahvas tahaks õiglust," märkis Paet.

Tema sõnul seda õiglust ei paista. "Just varastati järjekordsed valimised ning teisitimõtlemine surutakse taas karmilt maha. Nüüd on küsimus, kas ja mida Euroopa Liit saab ja peab tegema. Alustuseks tuleks loobuda naiivsusest Lukašenko motiivide osas. Lukašenko kontrollitud Valgevenest ei saa vaba õigusriiki. Selleks on vaja olemuslikku muutust ja teistsuguseid juhte," märkis Paet.

Valgevene kodanikuühiskond peab Paeti sõnul saama palju enam toetust. "Poliitilist, majanduslikku, tehnoloogilist, informatsioonilist ja nii edasi. Et kunagi saaksid toimuda ka päriselt vabad valimised. Viimased nädalad kinnitasid, et Valgevenes on palju neid, kes tahaksid, et Valgevenest saaks lõpuks normaalne Euroopa riik. Et Valgevene oleks ka väärtustelt seal, kus ta geograafiliselt niikuinii on ehk Euroopas. Seega Euroopa Liit peab välja kujundama vähemalt kaks toimivat poliitikat Valgevene suhtes - üks valimised varastanud režiimile ja teine kodanikuühiskonnale," ütles Paet.