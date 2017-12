"Hea ja kuri võitleb meis kõigis, kuid naised on üldiselt vähemkuritegelikud. Naiste loomusest tulenevalt on nad vähem vägivaldsed ja rohkem seaduskuulekamad," rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu. "See tähendab seda, et emalik alge naistes, alge hoida asju ja teha nii, nagu on õige, on väga tugev läte ka kõigile meestele olla seaduskuulekad ja leida end uuesti üles."

"Hea ja kuri võitleb meis kõigis, kuid naised on üldiselt vähemkuritegelikud. Naiste loomusest tulenevalt on nad vähem vägivaldsed ja rohkem seaduskuulekamad," rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu. "See tähendab seda, et emalik alge naistes, alge hoida asju ja teha nii, nagu on õige, on väga tugev läte ka kõigile meestele olla seaduskuulekad ja leida end uuesti üles."

Justiitsminister Urmas Reinsalu tõdes EELK perekeskuses info- ja tänuüritusel "Vägivallavabalt pühadele vastu - ühe mehe muutmise lugu", et aeg muutub, samuti ka väärtused ja hoiakud, kuid inimene on jäänud samaks. "Inimene on patune. See võitlus hea ja kurja vahel meis kõigis, on see, mida inimene jääb pidama," rääkis ta. "Väga tähtis on, et inimene ei oleks selles võitluses üksi ja headus võidutseks."

Tugevam võitlus lähisuhtevägivallaga

Reinsalu usub enda sõnul, et iga inimene teab oma sügaval hingesopis, mis on õige, kuid õigele teele jõudmiseks on mõnel abikätt vaja.

"Tänapäeva maailmas need ahvatlused ja kergema vastupanu tee, kõik on suunatud, et mitte äratada seda headuse teed," sõnas minister, kelle sõnul on EELK perekeskus üks neist, kes aitab inimesi õigele teele juhatada.

Minister rõhutas ka Pärnu maakonnas käivitatud projekti olulisust, mille raames eemaldatakse perevägivalla juhtumite puhul kodust vägivallatseja, mitte ohver ning kus pannakse suuremat rõhku ka individuaalsele lähenemisele. "Ma loodan, et see projekt jõuab pilootprojektistaatusest ka ülemaaliseks," rääkis Reinsalu.

Projekt on tema sõnul suunatud sellele, et vahetu hirm ja oht katkestada. "On ühte tüüpi hirm, kui ma käin pimedal tänaval ja abstraktne hirm Putini Venemaa ees," rääkis justiitsminister. "On teist tüüpi hirm, mida inimesed kogevad tegelikult lähisuhtes hommikust õhtuni, läbi aastate. See hirmu ahel tuleb katkestada."

Vabadus elata hirmuta

Vabaks riigiks olemine tähendab Reinsalu sõnul ka hirmust vaba olemist. "Meie eesmärgiks on perekond, kus kõigil pereliikmetel on hea elada," ütles ta. "Perekond, mis on kõige turvalisem koht kogu maailmas. See turvaline kandub edasi ka järglastele. Selleks on ainukene võimalus lõigata ära hirmu tee ja aidata inimestel jõuda läbi mõjutamise selleni, et ta ise katkestab selle ahela."

Reinsalu tõdes, et lähisuhetes olevad vägivallaahelad võivad olla erinevad ning vägivallaks on võimelised suhte mõlemad pooled. "Käisin kohtumas Ameerika justiitsministriga ja nägin tänaval ühte suurt plakatit ja jäin selle juurde mõtlema. Seal oli kirjas - "kõik mehed on vägivaldsed, osad ei taha seda tunnistada avalikult ja need kes ei tunnista seda avalikult, sooritavad täpselt samasuguse kuriteo, nagu need, kes sooritavad vägivallateo", " kirjeldas Reinsalu.

Naised on suhte tugevam pool

"Tõsiasi on see, et hea ja kuri võitleb meis kõigis ja me kõik oleme patused," nentis Reinsalu. "Kuid naised on üldiselt vähemkuritegelikud. Kusagil iga kahekümnes või alla selle kinnipeetav on naisterahvas. Naiste loomusest tulenevalt on nad vähemvägivaldsed ja seaduskuulekamad. Nii näitavad vähemalt numbrid."

"See on kindlasti ka üks põhjus, mis me naisi armastame," jätkas Reinsalu. "See tähendab seda,et ka emalik alge naistes, alge hoida asju ja teha nii nagu on õige on väga tugev läte ka kõigile meestele olla seaduskuulekad, leida end uuesti üles ja tulla tagasi kellegi juurde, kes on sulle elus oluline."

Reinsalu märkis, et läbi inimkonna ajaloo on nii meestel, kui naistel olnud ühiskonnas oma rollid. "Tegelik tugevam, jõuduandev ja valgust andev pool on ikkagi suhtes naine - tegelik tugevama soo esindaja," sõnas ta.

Reinsalu sõnul on töö, mida tehakse inimese hinge hoidmiseks hindamatu väärtusega. "Sellega võidetakse ühe inimese hing, kes on teinud kurja teo. Sellega võidetakse ohvri õigus elada hirmust vabana ja sellega võidetakse see õigus, et perekond jääb kokku," rääkis minister.

Lihtne katki teha, parandada väga keeruline

Justiitsminister tõi ühe ühiskonna suurima murekohana välja perede lahkumineku. "Kõik ühiskonna meelelahutuslik, kergelt libisev, olmeline miljöö, mis põhineb enesenautlemisel ja mis kõik jällegi seda pere, kui kaljukindlust, millel põhineb sisemine turvatunne ja maailma mõtestamine," sõnas Reinsalu. "Minu küsimus on selles, ja siin on väga oluline roll kõigil sotsiaalsetel institutsioonidel ühiskonnas, et kuidas seda vastutustunnet peresuhtesse panustamisel toestada ja hoida."

"Nagu me teame, siis asju katki teha on nii lihtne, katkisi asju terveks teha on nii keeruline," lõpetas Reinsalu.