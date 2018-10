ÜRO kohus: USA tühistagu sanktsioonid humanitaarekspordile Iraani

Haagi kohtunikud leidsid, et sanktsioonid rikuvad 1955. aastal USA ja Iraani vahel sõlmitud sõpruslepet.

ÜRO kohus andis Ühendriikidele käsu tühistada sanktsioonid humanitaarotstarbeliste kaupade ekspordile Iraani, mille USA pärast Teheraniga sõlmitud tuumaleppest lahkumist taaskehtestas, vahendas BNS.

Haagi kohtunikud leidsid, et sanktsioonid rikuvad 1955. aastal USA ja Iraani vahel sõlmitud sõpruslepet.

Rahvusvaheline kohus (ICJ) otsustas ühehäälselt, et Washington peab "kõrvaldama oma äranägemisel valitud vahenditega kõik 8. mai meetmetest tingitud takistused ravimite ja meditsiiniseadmete, toidu- ja põllumajanduskaupade vabale ekspordile Iraani", teatas kohtunik Abdulqawi Ahmed Yusuf, lisades, et sanktsioonid tuleb tühistada ka lennukiosade suhtes.

Kohtu sõnul võib humanitaarotstarbeks vajalikele kaupadele kehtestatud sanktsioonidel olla tõsiselt kahjustav mõju Iraani territooriumil elavate inimeste elule ja tervisele.

USA sanktsioonid võivad ohustada ka Iraani tsiviillennunduse ohutust ja selle kasutajate elu, lisas kohus.

Kohus langetas otsuse vastuseks Iraani esitatud hagile USA presidendi Donald Trumpi otsuse suhtes taastada sanktsioonid, mis 2015. aasta tuumaleppega tühistati.

Iraan leiab, et Trumpi otsus taastada sanktsioonid seoses Iraani tuumaprogrammiga, on mõeldud Teherani põlvilisurumiseks ja rikub 1955. aasta lepet.

Rahvusvaheline kohus asus hagi menetlema augusti lõpus.

Sanktsioonid tühistati 2015. aasta mitmepoolse leppega vastutasuks Iraani sammudele oma tuumaprogrammi piiramiseks.

USA valitsus taaskehtestas sanktsioonid esimese osa majandussanktsioonidest augusti algul, öeldes, et neid on vaja tagamaks, et Iraan ei ehitaks eales tuumarelva. Teine sanktsioonide osa on kavas jõustada novembri algul ning on suunatud islamivabariigi energiasektori, muu hulgas naftaekspordi vastu.

Rahvusvaheline kohus lahendab vaidlusi ÜRO liikmesriikide vahel, tema otsused on siduvad ja edasi kaevata neid ei saa, kuid puudub ka mehhanism nende jõustamiseks.

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif ütles enne kohtuotsust, et sanktsioonid on psühholoogilise sõja vorm eesmärgiga viia Iraanis läbi režiimimuutus.

"Majandussõda, mida USA ja mõned tema piirkondlikud kliendid Iraani vastu peavad, on rohkem psühholoogiline kui majandussõda," ütles Zarif BBC raadiole.