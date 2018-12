ÜRO konverents võttis rändepakti vastu

ÜRO konverents võttis umbes 150 riigi esindajate juuresolekul vastu rändepakti, kuigi osa riike otsustas sellega mitte ühineda.

ÜRO peasekretär António Guterres nimetas ränderaamistikku "teekaardiks kannatuste ja kaose ärahoidmiseks" ja üritas hajutada seda ümbritsevaid "müüte", muu hulgas väidet, et see võimaldab ÜRO-l liikmesmaadele rändepoliitikat peale suruda, vahendas BNS.

Paktis jõuti kokkuleppele tänavu juulis pärast 18 kuud väldanud kõnelusi ja see kiideti esmaspäeval heaks Marrakechis toimuva kahepäevase konverentsi algul.

Mittesiduva pakti, mis püüab tagada maailmas inimeste turvalist, korrastatud ja inimlikku liikumist, kiitis esmaspäeval heaks 164 riiki. Pakti toetajate sõnul võib ränne aidata riikide majandust, tuues vananevatesse rikastesse riikidesse noort tööjõudu. Vastaste sõnul võib pakt seada ohtu riikide suveräänsuse ning tuua rändevoolu.

Pakt määratleb 23 eesmärki legaalse migratsiooni avamiseks ja ebaseadusliku piiriületuse vähendamiseks.

ÜRO peasekretär rõhutas esmaspäeval, et pakt ei ole õiguslikult siduv, vaid see on rahvusvahelise koostöö raamistik, mis kinnitab riikide suveräänsuse põhimõtet.

"Me ei tohi anda järele hirmule ja libanarratiividele," ütles Guterres konverentsil osalejatele, kelle seas on Saksa kantsler Angela Merkel, Panama president Juan Carlos Varela ja Kreeka peaminister Alexis Tsipras.