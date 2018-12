USA ja Saudi Araabia on kliimamuutuste ohjeldamisel viimased

Suur hulk venitajaid tähendab, et maailm on kliimamuutusi põhjustava süsinikusaaste vähendamisel ohtlikult plaanidest maas.

Viiekümne kuue riigi seas, kelle arvele langeb 90 protsenti maailma kasvuhoonegaaside emissioonist, on USA ja Saudi Araabia kliimamuutuste ohjeldamisel viimased, teatasid teadlased. Suur hulk venitajaid tähendab, et maailm on kliimamuutusi põhjustava süsinikusaaste vähendamisel ohtlikult plaanidest maas, hoiatasid teadlased ÜRO kliimakõnelustel Poolas Katowices, vahendas BNS.

"Vaid vähesed riigid on hakanud ellu viima strateegiaid piiramaks globaalset soojenemist vähem kui kahele kraadile Celsiuse järgi, milles lepiti kokku 2015. aasta Pariisi leppega, märkisid NewClimate Institute ja vabaühendus Germanwatch. "Enamikul valitsustel napib poliitilist tahet fossiilkütuste kasutamise lõpetamiseks vajaliku kiirusega."

Eelmisel nädalal kinnitasid teadlased, et süsinikdioksiidi globaalne emissioon, mille arvele langeb ligi 80 protsenti globaalsest soojenemisest, kasvab 2018. aastal ligi kolm protsenti. Oktoobris avaldatud ÜRO raporti kohaselt peaks süsinikdioksiidi emissioon langema 12 aasta jooksul veerandi võrra, et piirata kliima soojenemist samal perioodil 1,5 kraadile Celsiuse järgi.

Pariisi kliimaleppe strateegiate jõustamisel on esireas Rootsi ja Maroko.