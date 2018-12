USA kongress seadustas kanepi kasvatamise

Kanepikasvatamise seadustamist toetasid nii demokraatidest kui ka vabariiklastest seadusandjad, kelle hinnangul on tegemist võimalusega USA farmerite jaoks.

USA kongress seadustas kolmapäeval suuremahulise kanepi kasvatamise ja selle eemaldamise kontrollitud ainete hulgast, vahendas BNS.

Kanepikasvatamise seadustamist toetasid nii demokraatidest kui ka vabariiklastest seadusandjad, kelle hinnangul on tegemist võimalusega USA farmerite jaoks.

Kanepikasvatamist seadustav meede on osa mahukast põllumajandusseadusest, mille esindajatekoja kolmapäeval 369 poolt- ja 47 vastuhäälega ning senat päev varem 87 poolt- ja 13 vastuhäälega heaks kiitsid.

"See on suure töö kulminatsioon, mida nii mõnedki meist on siin Washingtonis teinud, kuid tegelikult võit kasvatajatele, töötlejatele, tootjatele ja tarbijatele, kellel on sellest laienevast turust võita," ütles senati vabariiklaste enamuse liider Mitch McConnell.

President Donald Trump pole veel seadust allkirjastanud.

"Ma laenan talle selleks puhuks hea meelega oma kanepipastaka," naljatles McConnell, senatis Kentucky osariiki esindav konservatiiv, kes on kanepikasvatamise seadustamise poolt jõuliselt sõna võtnud.

Meede "legaliseerib kanepi põllumajandustootena" ja eemaldab selle kontrollitud ainete nimekirjast, lubades samal ajal teadlastel taotleda föderaalgrante ning laiendab kanepile saagikindlustuse võimalust, lausus senati vabariiklaste liider.

McConneli sõnul "pakub see raskustes farmeritele ja nende peredele uusi võimalusi, uusi tooteid...ja uusi töökohti".