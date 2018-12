USA kritiseeris Marrakechi kohtumise eel ÜRO ränderaamistikku

USA kritiseeris reedel paar päeva enne selle ametlikku vastuvõtmist ÜRO ränderaamistikku, mille üle peetud kõnelustelt riik aasta eest lahkus.

BNS vahendsa Ühendriikide avaldust, et ränderaamistik on "ÜRO katse edendada globaalset valitsemist riikide suveräänse õiguse arvelt juhtida oma immigratsioonisüsteeme".

ÜRO riigid kiitsid ränderaamistiku (Global Compact for Migration) heaks juulis 18 kuud kestnud läbirääkimiste järel. Raamistik kiidetakse ametlikult heaks 10.-11. detsembril Marokos Marrakechis peetaval kohtumisel.

Mittesiduv pakt on muutunud sihtmärgiks parempoolsetele ja populistlikele poliitikutele, kes on mõistnud selle hukka kui rünnaku riiklikule suveräänsusele.

Mullu detsembris kõnelustelt lahkunud USA väljendas reedel muret, et raamistiku toetajad kasutavad seda edaspidi heakskiidetud praktikate edasiarendamiseks ja "pehme õiguse" loomiseks rände vallas.

Washington esitas vastuväited mitmele raamistiku sättele, muuhulgas klauslile, milles kuulutatakse, et migrantide kinnipidamine peaks olema "viimane abinõu", öeldes, et see on vastuolus USA seadusega.

Ühendriigid on mures ka asjaolu pärast, et raamistik "alahindab immigratsiooni kulusid sihtriikidele" näiteks "tööhõivevõimaluste kadumise" näol piiratud oskustega tööliste jaoks ning "avalikele teenustele asetatava koormuse" kujul.

Ungari lahkus kõnelustelt raamistiku üle eelmisel aastal ja sestsaadik on selle heakskiitmisest loobunud või selle suhtes tugevaid reservatsioone esitanud Austraalia, Iisrael, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Austria, Šveits, Bulgaaria, Belgia, Läti, Itaalia ja Dominikaani Vabariik.

Lepe sisaldab 23 eesmärki seaduslike rändevõimaluste loomiseks ning migreeruvate inimhulkadega paremaks toimetulekuks olukorras, kus maailmas on liikvel umbes 250 miljonit inimest ehk kolm protsenti maakera rahvastikust.

ÜRO on tõrjunud kriitikat ränderaamistiku aadressil sõnumiga, et dokument on mittesiduv ning see on tunnistus vajadusest rahvusvahelise koostöö järele rände vallas.

Marrakechi kohtumiselt saadetakse dokument ÜRO Peaassambleele 19. detsembri istungil heakskiitmiseks.