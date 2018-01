Plaan läbi ei läinud, kuid osadele Valge Maja ametnikele jättis ettepanek mulje, et Putinit sooviti Trumpi presidendiks aitamise eest tänada.

USA veebiportaal The Daily Beast kirjutab, et Riikliku Julgeolekunõukogu vanemametnik pakkus Trumpi presidendiks olemise ametiaja esimestel päevadel võimalust tõmmata osa USA vägesid Ida-Euroopast tagasi. The Daily Beast toetub sellise väitega kahele Valge Maja anonüümseks jäänud ametnikule, vahendas Õhtuleht.

Kuigi ettepanek ei läinud töösse, oli see siiski esimene teadaolev juhtum, mil mõni tähtsam Trumpi nõunik on otsinud võimalust USA vägede ümberpaigutamisel Putinile meeldida. Nagu tsiteerib veebiportaal, siis see oli midagi sellist, mis mõne ametniku sõnul "lõhnas kui vastuteene Venemaa poolt tulnud abile Donald Trumpi presidendikampaania aegu". Valge Maja uudisteportaali päringutele ei vastanud.