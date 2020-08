USA presidendi sõnul lõpetatakse TikToki äritegevus 15. septembriks

USA ametnikele ja seadusandjatele teevad muret TikToki sidemed Hiinaga ja võimalus, et seda kasutatakse luureks. President Donald Trump on korduvalt nimetanud rakendust julgeolekuohuks Ühendriikidele.

USA ametnikele ja seadusandjatele teevad muret TikToki sidemed Hiinaga ja võimalus, et seda kasutatakse luureks. President Donald Trump on korduvalt nimetanud rakendust julgeolekuohuks Ühendriikidele.

Trump hoiatas, et kui Hiina sotsiaalmeediarakendust TikTok ei müüda USA ettevõttele, siis lõppeb selle äritegevus Ühendriikides 15. septembril, vahendas BNS. "Ma määrasin kuupäevaks 15. september, siis langeb see Ühendriikides äritegevusest välja," ütles ta ajakirjanikele. "See suletakse 15. septembril, kui Microsoft või keegi teine seda ära ei osta," lisas Trump.

USA tehnoloogiahiid Microsoft teatas pühapäeval pärast kohtumist Trumpiga, et jätkab kõnelusi Hiina videojagamisrakenduse TikTok omanikega selle USA operatsioonide ostmiseks. "Pärast vestlust Microsofti tegevjuhi Satya Nadella ja President Donald J. Trumpi vahel on Microsoft valmis jätkama arutelusid eesmärgiga osta TikTok Ühendriikides," teatas arvutitarkvara tootja avalduses.

"Ükskõik, mis hinnaga see ka müüakse, siis USA rahandusministeerium peaks sellest hinnast saama väga suure protsendi, sest meie teeme selle tehingu võimalikuks. TikTok on suur äri, kuid väga suur osa sellest äris on just meie riigis," rääkis Trump. "Neil ei ole mingeid õigusi enne, kui me neile need anname," lisas president.

USA ametnikele ja seadusandjatele teevad muret TikToki sidemed Hiinaga ja võimalus, et seda kasutatakse luureks. Trump on korduvalt nimetanud rakendust julgeolekuohuks Ühendriikidele. USA välisminister Mike Pompeo ütles juba juuli alguses, et Washington kaalub Hiina sotsiaalmeediarakenduste nagu TikTok keelamist, kuna väidetavalt võib Peking kasutada neid kasutajate tagant nuhkimiseks.

India on eriti noorte seas menuka TikToki riikliku julgeoleku kaalutlustel juba keelanud ja sarnaseid meetmeid kaaluvad ka teised riigid.