USA presidendi sõnul on Bannon aru kaotanud

USA president Donald Trump vastas kolmapäeval raevukalt Valge Maja endise peastrateegi Steve Bannoni väljaütlemistele ja tõdes, et mees on ilmselt aru kaotanud.

"Steve Bannonil ei ole mingit pistmist minu või minu presidendiks olemisega. Kui ta vallandati, siis ta ei kaotanud vaid oma töö, vaid kaotas ka mõistuse," vahendas BNS Trumpi sõnu.

Presidendi sõnul oli Bannonil vaid väike osa tema valimiskampaanias ja ta tegutses vaid oma huve silmas pidades.

"Steve teeskleb, et on meediaga sõjas ja nimetab seda opositsiooniparteiks, kuid samal ajal veetis ta Valges Majas aega valeinformatsiooni meediale lekitamisega, et näidata ennast tähtsamana. Me kohtusime eraviisiliselt vaid haruharva ja ta ainult teeskleb mõjuvõimu inimestele, kellel ta aitab kirjutada neid võltsraamatuid," rääkis Trump.

Valge Maja eestkõneleja Sarah Sanders lisas, et raamatus on väiteid, mis tõele ei vasta. Sander ei täpsustanud, milliseid väiteid ta silmas peab.

Bannon nimetab president Donald Trumpi poja Donald noorema ja Vene juristi kohtumist Trump Toweri ärihoones 2016. aasta valimiskampaania ajal riigireetmiseks ja ebapatriootlikuks teoks, vahendas kolmapäeval ajaleht The Guardian.

Bannoni kommentaar pärineb Michael Wolffi raamatust "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Tuli ja raev. Trumpi Valges Majas"), mis ilmub järgmisel nädalal.

"Nad purustavad Don juuniori rahvustelevisioonis nagu muna," ütleb Bannon.

Augustis Valgest Majast lahkunud Bannon ütleb raamatus väidetavalt ka seda, et eriprokurör Robert Muelleri juurdlus Venemaa sekkumisesest 2016. aasta valimistesse hakkab keskenduma rahapesule.

Bannon liitus Trumpi kampaaniameeskonnaga kaks kuud pärast kampaaniaametnike kohtumist Vene juristi Natalja Veselnitskajaga 2016. aasta juunis.

New Yorgis Trump Toweris peetud kohtumisest võtsid osa nii Donald Trump noorem, Trumpi väimees Jared Kushner ja kampaaniajuht Paul Manafort. Neile lubati materjali, mis seab halba valgusse Trumpi demokraadist vastase Hillary Clintoni.

"Kampaaniameeskonna kolm juhtivliiget arvas, et Trump Toweri 25. korruse konverentsiruumis ilma advokaatideta võõrriigi valitsusega kohtuda on hea mõte," ironiseerib Bannon raamatus. "Isegi kui seda mitte pidada riigireetmiseks, ebapatriootlikuks ja sitaks looks, nagu see minu arvates on, tulnuks otsekohe FBI-le [Föderaalsele Juurdlusbüroole] teatada."

Muelleri juhitava juurdlusega püütakse välja selgitada, kas Trumpi kampaaniameeskond mängis valimisvõidu nimel Venemaaga kokku. Trump ise on seda korduvalt kategooriliselt eitanud.

Manafortile ja ühele tema kaaslasele on esitatud rahapesusüüdistus, mis ei seostu kampaaniaga ning Trumpi endine rahvusliku julgeoleku nõunik Mike Flynn on tunnistanud end süüdi FBI-le valetamises.

Guardiani artikli põhjal annab Bannon raamatus eriti karmi hinnangu Trumpi tütre Ivanka abikaasale Kushnerile.

"Mõistate, kuhu see viib," ütleb Bannon Muelleri juurdluse kohta. "Kogu asi on rahapesus."