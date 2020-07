USA saatkond soovib head iseseisvuspäeva

Pilt: Ilja Matusihis/Pilt on illustratiivne

Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas soovib kõigile head USA iseseisvuspäeva.

"Head 4. juulit kõigile! Meie kogukonnal on traditsioonilised säraküünlad käepärast ja me oleme valmis tähistama. Tähista meiega ja anna meile kommentaarides teada, kuidas sina tänast päeva veedad," kirjutab saatkond sotsiaalmeedias.

Ühendriikide iseseisvuspäev ehk rahvakeeli the Fourth on USA rahvuspüha, millega tähistatakse Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmist 4. juulil 1776. Deklaratsiooniga kuulutas Teine mandrikongress, et Põhja-Ameerika idarannikul asuv asumaade rühmitis Kolmteist kolooniat ei kuulu enam Briti impeeriumi võimu alla, vaid moodustab uue iseseisva riigi – Ameerika Ühendriigid. Kongress hääletas iseseisvumise poolt kaks päeva enne deklaratsiooni, 2. juulil 1776.

Iseseisvusdeklaratsiooni teksti põhiautor oli Thomas Jefferson. Deklaratsioonis kuulutasid sel ajal oma emamaa Suurbritanniaga sõjajalal olevad kolooniad end iseseisvateks. Nad õigustasid oma iseseisvumist halva valitsemisega, mis sai neile osaks George III valitsuse all, ja sellega, et igal rahval on võõrandamatud põhiõigused, seal hulgas õigus revolutsioonile.

Iseseisvusdeklaratsiooniga liitusid kolmteist osariiki: Georgia, Põhja-Carolina, Lõuna-Carolina, Massachusetts, Maryland, Virginia, Pennsylvania, Delaware, New York, New Jersey, New Hampshire, Rhode Island ja Connecticut. Esimene neist oli Delaware, mida kutsutakse seetõttu ka Esimeseks osariigiks.