USA võib presidendi sõnul Pariisi kliimaleppe juurde naasta

President Donald Trump ütles, et Ühendriikide Pariisi kliimaleppe juurde naasmine on mõeldav, kuid ei öelnud võimalike sellekohaste plaanide kohta midagi täpsemat.

"Ausalt öeldes on see teema, millega mul pole probleeme, probleemiks oli see kokkulepe, mille nad allkirjastasid ja mis nagu tavaliselt oli vilets lepe," vahendas BNS Trumpi sõnu.

"Seega on mõeldav, et me võime selle juurde naasta," lisas president.

Trump ütles detsembrikuus, et külmalaine käes kannatavale riigi idarannikule oleks kliimasoojenemine abiks. Trump on korduvalt väljendanud skepsist kliimamuutuste aluseks olevate teaduslike tõendite suhtes, nimetades kliimasoojenemist hiinlaste väljamõeldiseks eesmärgiga kahjustada USA tööstust.

Juunis teatas president otsusest viia Ühendriigid välja Pariisi kliimaleppest, mis on riigile tohutuks finants- ja majanduskoormaks.

USA saab välja astuda alles neli aastat pärast leppe ametlikku jõustumist 2016. aasta novembris - 2020. aasta novembris, kaks kuud enne Trumpi ametiaja lõppu.