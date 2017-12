Uudis PPA mustadest jõulukaartidest jõudis välismeediasse

Uudis, et Eesti politsei- ja piirivalveamet (PPA) saatis paadunud liiklushuligaanidele ühtekokku 700 musta jõulukaarti, ületas ka rahvusvahelise uudisekünnise.

Uudisteagentuur Reuters teatas, et Eesti politsei on musti jõulukaarte saatnud alates 2011. aastast ning see on üks meede, tänu millele on liiklussurmade hulk aastas vähenenud kümne aastaga 200-lt 40-ni, kirjutas Postimees.

Samuti on kümne aastaga ligi kolmekordse languse teinud aasta jooksul tabatud roolijoodikute arv.