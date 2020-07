Uudne bussiühendus viib Eestist Euroopasse ja maailma

"Saksamaa bussifirma Flixbus jätkab COVID-19 põhjustatud kriisi tõttu edasi lükatud plaanidega alustada reisidega Baltikumist Ida- ja Lääne-Euroopa linnadesse. Esimesed reisid stardivad 16. juulil," ütles Mihal Leman, kes on Flixbusi tegevjuht Poolas, Ukrainas ja Baltikumis.

FlixBus, Euroopa juhtiv linnadevaheline bussioperaator avalikustas Baltikumi laienemise plaanid. Ettevõtte pikaajaline strateegia on Baltikumis panna alus kõige võimekamale kaugliinile Eesti, Läti ja Leedu vahel. FlixBus liidab Baltikumi Poola ja Saksmaa kaudu Euroopa suurima bussireisivõrgustikuga.

FlixBusi uued liinid väljuvad Tallinnast, Riiast, Vilniusest ja Kaunasest. Sihtkohtade seas on nii Varssavi kui ka Berliin.

Michał Leman, FlixBusi tegevjuht Poolas, Ukrainas ja Baltikumis kommenteeris online pressisündmusel: "Olen südamest õnnelik, et peale mitmeid ettevalmistavaid kuid ja pandeemiast tingitud viivitust, saame lõpuks jätkata plaanidega Eestis, Lätis ja Leedus. Oleme tänulikud, et moodustame osa Balti mullist, kus vaba reisimine taastati esimeste seas Euroopas. See on Baltikumi inimeste vastutustundlikku käitumise tulemus – avasime uued liinid reisijatest lähtuvalt, kõiki ohutusnõudeid silmas pidades

Stardipakkumine koosneb kokku 19 sihtkohast. FlixBusi mugav integreeritud piletisüsteem pakub reisijatele Baltimaadest lihtsa ligipääsu rohkem kui 100 sihtkohta, Varssavist edasi teistesse Poola linnadesse ning Lääne- ja Lõuna-Euroopasse.

"Esimesed täiesti rohelised liinid Baltikumist stardivad 16. juulil. Alguseks on meil spetsiaalsed hinnad Eestist, Lätist ja Leedust reisijatele - rahvusvahelised ühendused algavad 4,99 eurost," lisas Michał Leman



Uuenduslik ärimudel

FlixBus on suurim kaugliinibusside operaator Euroopas, samas on tegemist IT-ettevõttega. FlixBusi tehnoloogiline platvorm tegeleb piletimüügi, klienditeeninduse ja võrgu kavandamisega. FlixBus pakub ka turundust ja müüki, busside haldamise eest vastutavad kohalikud partnerid. Baltikumis on FlixBusi äsja avatud liinide peamiseks transpordipartneriks Leedu bussiettevõte Ollex. Kuue tegutsemisaasta jooksul on FlixBus koostööd teinud enam kui 300 partnerettevõttega üle Euroopa. Uue liini Vilniusest Berliini läbi Varssavi haldab poola koostööpartner Zak Express.

Ehkki bussid kuuluvad erinevatele kohalikele operaatoritele, tagab FlixBus kõigile sõidukipargis võrdse teeninduskvaliteedi. Reisijaid ootab pardal alati tasuta WiFi-ühendus, rohke jalaruumiga mugavad istmed, kliimaseade, pistikupesad ja tualett. Alates 2013. aastast on rohelised FlixBusid Euroopas teenindanud üle 100 miljoni kliendi ja loonud sadu töökohti. FlixBus tegutseb praegu 29 riigis Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas, ühendades ligi 2500 erinevat sihtkohta.

Täiendavad ohutusmeetmed bussides



FlixBus on rakendanud mitmeid ettevaatusabinõusid ja täiendanud reisijatele mõeldud ohutuseeskirju, et järgida vajalikke hügieeninõudeid. Nõuete hulgas on näiteks:

Reisijate kohustus katta bussi sisenedes ja sõidu ajal suu ja nina (kehtib ka juhtidele);

Kontaktivaba piletisüsteem ja dokumendikontroll bussi sisenemisel;

Reisijate kohustus desinfitseerida käed bussi sisenemisel (kätepuhastusvahendite olemasolu garanteeritud vedaja poolt);

Bussi sisenemine vaid tagaukse kaudu;

2-meetrise distantsi hoidmine bussi sisenemisel;

Professionaalne ja põhjalik sõidukite desinfitseerimine pärast igat reisi.

FlixBus palub kõigil reisijatel jälgida hoolikalt oma tervist ja reisida ainult tervena. Lisaks ülalnimetatud reeglitele on reisijad kohustatud järgima kohalikke seadusi ja ennetusmeetmeid, mis on kehtestatud riigis, kus nad asuvad.

Piletid nii FlixBusi uutele Balti liinidele kui ka otseühendustele erinevatesse Euroopa riikidesse on saadaval veebisaidil https://www.flixbus.ee/, FlixBus äpi kaudu või enam kui 30 000 müügiesinduses üle Euroopa, mille hulka kuuluvad juba ka 14 müügipunkti Baltimaades - Tallinnas, Riias, Vilniuses ja Kaunases. Pileti tühistamine või ümberbroneerimine on võimalik 15 minutit enne reisi algust. Pagasi eest lisaraha ei nõuta ning reisipileteid pole vaja välja printida, registreerida saab ka QR-koodi kaudu.