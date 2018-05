Uue linna päevad tutvustavad tulevikku

Uue linna päevadel saab vaadata uusimaid elektriautosid ja proovida virtuaalreaalsust, samuti kuulata Kristel Aaslaiu bändi ja mustlasmuusikat Marko Matvere esituses.

27. mail kell 11 algab tasuta koguperefestival TULP ehk Tallinna uue linna päevad. Saab näha tuleviku tehnoloogiaid, kuulda värskeid mõtteid, uut muusikat ja homseid ideid. Peatänaval on võimalik tutvuda maailma elektriautode esinime Tesla uusimate mudelitega. TTÜ robotiklubi pakub uudistamiseks kohalikku toodangut. Uudishimulikele on üles pandud kaks virtuaalreaalsuse süsteemi, kus saab harjutada mänge ning justnagu päriselt lennata, vibuga lasta, eri hirme seljatada, kosmoses või vee all aega veeta. Toimub ka auhindadega võistlus. Virtuaalreaalsust saab proovida R18 kuldse maja esimesel korrusel.

Rotermanni korstnaväljakul toimub Vikerraadio populaarse saate "Huvitaja" avalik salvestus. Saade arutleb tervise, tehisintellekti ja tulevikuinimeste teemadel. Külalisi võõrustavad R14 ja Saku Gastro restoranid vastavatud terassidel.

Uut muusikat esitab Rotermanni peaväljakul Kristel Aaslaid oma uue bändiga Gram-of-Fun, lisaks astuvad üles Meisterjaan ja DJ Liisi Voolaid. Pisematele on üles seatud lastenurk. Päevajuht on Piret Järvis-Milder, rohkem infot: www.rotermann.eu/TULP

Uue linna päevad jätkuvad vanalinnapäevade raames

1.-6. juunini. Siis on avatud näiteks Rotermanni turg – Eesti talunike ja mahetootjate toiduturg. Lisaks saab külastada kirbu- ning moe ja koduturgu.

Mustlasmuusikat kogu oma kirjususes esitavad Marko Matvere, Henno Soode, Elvin Toodo, Kerstin Tomson, Mati Leibak ja Indrek Kruusimaa. Vanalinnapäevade ajal toimuvate festivalisündmuste kava leiab http://www.vanalinnapaevad.ee/2009/?s=24