Uuest aastast peab välisõhu heiteallikad registreerima keskkonnaametis

Video Eesti

Tallinna Raekoja platsil, suursuguse Raekoja hoone kõrval, on taas avatud muinsjutulise hõnguga Jõuluturg, kus tundub, et kõik on võimalik! Tegevuse südameks on Eesti tähtsaim jõulupuu, mille ümber päikesekiirtena asetsevad jõulumajakesed.