Uuest aastast võivad paljud elanikud jääda täpse aadressita

Uuest aastast võivad paljud elanikul jääda elukoha aadressiks vaid Eesti Vabariik, seda juhul, kui nad oma elukohaandmeid rahvastikuregistris ei täpsusta ega uuenda.

Saaremaa vallavalitsuse rahvastikutoimingute spetsialist Anne Raik ütles, et nii-öelda aadressita inimesi on Saaremaa vallas praegu 291, vahendas BNS Meie Maad. Millises maakonna piirkonnas neid inimesi kõige rohkem on, ei ole Raiga sõnul võimalik öelda, sest nende elukoht on märgitud vaid Saaremaa valla täpsusega.

"Uuest aastast on kõigil neil rahvastikuregistris elukoht riigi täpsusega ning see toob kaasa olukorra, kus inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest," ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.

2019. aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida.

"Oleme tegelenud sellega, et nende inimestega kontakti saada," sõnas Raik ning juhtis tähelepanu, et elukoha registreerimiseks on vajalik olla eluruumi omanik või peab registreerijal olema kehtiva üürilepingu alusel luba eluruumi omanikult.

Siin näebki Raik ühte probleemi, kuna sageli ei soostu elukoha omanikud erinevatel ajenditel inimesi sisse kirjutama või üürilepingut sõlmima. "Teiseks põhjuseks on asjaolu, et nii-öelda aadressita jäänud inimesed ise ei pea seda oluliseks," tõdes Raik.

Praegu kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest. "Soovitame kõigil andmete muutmist mitte viimasele hetkele jätta, sest alates jaanuarist jääb selleks aega vaid 14 päeva," ütles siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Merje Klopets.

Selleks, et kõikide ligi 300 inimesega kontakti saada, palutakse inimestel ise vallavalitsusse pöörduda aadressil Lossi 1 või registreerida portaalis eesti.ee. Juhul, kui inimesel ei ole võimalik, näiteks juhul, kui pole üürilepingut või omanik ei anna nõusolekut, esitada oma täpse elukoha andmeid ise, tuleb pöörduda vallavalitsuse poole, kes saab registreerimisel aidata.

"Lisainfo saamiseks võib helistada mulle telefonil 452 5018 või Avo Levistole telefonil 452 5017," ütles Raik.

Eesti plaanib 2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest korda läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed registripõhisel loendusel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest. Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse saada kodukohajärgseid teenuseid ja toetusi ning valida kodukoha omavalitsuse juhte.