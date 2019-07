Uuest õppeaastast võivad koolid võtta õpilastelt ära keelatud asju

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Keelatud esemeteks on näiteks relvad, lõhkeaine, pürotehnika ja narkootikumid, joovet ja mürgistust tekitavad ained ning tervist ohustavad esemed.

Algavast õppeaastast on koolidel õigus võtta õpilastelt ära ohtlikke ja keelatud esemeid või aineid, vahendas BNS eilset ETV uudistesaadet "Aktuaalne kaamera".

Mõned koolid viivad läbi koolitusi, kuidas keelatud esemeid ära tunda ning neid ohutult kõrvaldada.

Turvalisuse tagamisega seotud seadusemuudatus annab koolile võimaluse kontrollida ja ära võtta õpilastelt keelatud esemeid ja aineid. Need on näiteks relvad, lõhkeaine, pürotehnika ja narkootikumid, joovet ja mürgistust tekitavad ained ning tervist ohustavad esemed.

"Aga on ka veel eraldi säte, mis annab võimaluse koolil täpsustada seda nimekirja ja seada vastavalt enda oludele sisse mingeid täiendavaid piiranguid, mida nad ei taha enda territooriumil õppetöö ajal õpilaste käes näha," lisas haridusministeeriumi koolivõrguosakonna peaekspert Jürgen Rakaselg.

Ta selgitas, et on olnud aegu, kui kooli on kaasa võetud näiteks söövitavaid aineid.

Ohtlikke aineid ja esemeid võivad edaspidi lastelt ära võtta direktor ja tema määratud kõrgharidusega töötaja.