Uurijad: Malaisia lennukit lend MH17 tabas Vene sõjaväe rakett

Malaysian Airlinesi lennuki lend MH17 allatulistamist uuriv rahvusvaheline meeskond avalikustas esmakordselt, et lennukit tabanud rakett oli toodud Venemaal asuvast sõjaväebrigaadist.

Ühine uurimismeeskond "on jõudnud järeldusele, et MH17 alla tulistanud BUK-TELAR tuli Venemaal Kurskis asuvast 53. õhutõrjeraketibrigaadist", ütles Hollandi uurija Wilbert Paulissen, vahendas BNS.

"53. brigaad moodustab osa Vene relvajõududest," lisas ta Hollandis pressikonverentsil.

Uurimismeeskond pöördus neljapäeval kõigi poole, kel on mingitki teavet MH17 alla tulistanud raketiseadme Buk kohta, edastada see komisjonile.

"Komisjon palub kõiki, kel võib olla kasulikku teavet, seda teha. Tahame teada rohkem seadme Buk asukoha kohta 2014. aasta juulis. Otsime inimesi, kes otse või kaudselt olid seotud MH17 katastroofiga," ütles uurimismeeskonna esindaja.

"Meil on neli küsimust. Kes kuulus meeskonda? Kellelt ja milliseid juhiseid nad said? Kes vastutas selle Buk-seadme operatiivse valmispaneku eest 17. juulil 2014? Ja lõpuks, kes saab esitada meile rohkem teavet protseduuride ja üksikisikute vastutuse kohta selles brigaadis? Kui teil on vastuseid nendele küsimustele, kui te teate inimesi, kel võib olla neile vastuseid, palun teavitage sellest komisjoni," lisas ta.

Uurimismeeskonna esindaja tõotas komisjoni nimel teabe allika saladuses pidada ja rõhutas, et tunnistajaiks võivad olla Vene sõjaväelased, nende sugulased, sõbrad ja isegi inimesed, kel ei ole otsest seost MH17 allatulistamisega.

Malaisia riikliku lennufirma Malaysia Airlines lend MH17 teel Amsterdamist Kuala Lumpurisse tulistati 2014. aasta 17. juulil Ida-Ukraina kohal alla. Hukkusid kõik 298 pardalolnut, kellest 196 olid Hollandi kodanikud. Kokku oli lennukis 17 riigi kodanikke.

Uurijad on jõudnud varem seisukohale, et lennuk tulistati alla Venemaal valmistatud ja Venemaalt toodud BUK-raketiga, mis lendas välja Ida-Ukraina separatistide alalt. Nad ei ole täpsustatud, kes raketi tulistas.

Meeskond on praegu ametis videote ja fotode abil Kurskist alguse saanud ning üle Ukraina piiri tulnud raketikonvoi teekonna rekonstrueerimisega.

Paulisseni sõnul on meeskond kindlaks teinud, et BUK-TELAR-il on mitu ainulaadset tunnust, mis on nagu "raketi sõrmejälg".

Moskva on lennuki allatulistamist kogu aeg eitanud ja süüdistanud selles Kiievit.

Hollandi juhitav juurdlus on keskendunud umbes 100 inimesele, kel arvatakse olevat juhtunus "aktiivne roll". Ühegi kahtlusaluse nime ei ole veel nimetatud.

Juurdluse juht peaprokurör Fred Westerbeke ütles neljapäeval, et uurimine on jõudnud lõppfaasi, aga palju tööd on siiski veel teha.