Uuring: 72 protsenti inimestest planeerib oma eelarvet ühe kuu kaupa

Norstati poolt läbiviidud uuringu kohaselt planeerib 72 protsenti inimestest oma eelarvet ühe kuu kaupa, pikemalt planeerivad oma väljaminekuid vaid 19 protsenti elanikest.

Kvartali kaupa planeerib oma väljaminekuid 11 ja poolaasta kaupa kaheksa protsenti elanikest. Pisut üle kahe kolmandiku meestest peab kuueelarvet ja vaid seitsmendik kvartalieelarvet. Naistest tervelt 80 protsenti hoiab silma peal kuistel väljaminekutel ning vaid viis protsenti kvartaalsetel kulutustel.



"Kuine eelarve planeerimine on kõige tõhusam viis kuidas hoida oma sissetulekutel ja väljaminekutel silma peal, kuid pika plaani puudumine võib jätta inimese ootamatult hätta. Olgu selleks suuremate kulutuste jaoks varude kogumine või ootamatud väljaminekud – kui sul pikka plaani pole, siis võid end kiiresti avastada rahalistes raskustes," kommenteeris uuringu tellinud Raha24 kaubamärgiga laenu pakkuva ettevõtte BB Finance OÜ juhatuse liige Urmo Kokmann.



Uuringust selgus, et kuise eelarvestamise tulemusel suudab 100 eurot kuus säästa 39 ja 50 eurot 18 protsenti inimestest. Vaid 13 protsenti inimestes suudab kõrvale panna igal kuul 500 eurot.



"Hoolimata tugevast majanduskeskkonnast ja pikalt kasvanud palkadest, ei suuda või ei taha eestimaalased siiski raha kõrvale panna. Arvestades tänast pensionisüsteemi debatti, siis on tegu muret tekitava tendentsiga."



Lisaks tõi Kokmann välja, et 51 protsenti eestimaalastest ei pea vajalikuks üldse omada ülevaadet oma kulutustest ega koosta pere eelarvet. "Kui pooled meist ei oska või taha mõelda oma väljaminekutele kasvõi ühe kuu perspektiivis, siis kuidas saab eeldada, et need samad inimesed suudaks mõelda pensionile, mis ootab neid ees alles 20 või 30 aasta pärast."



Eestlaste tarbimisharjumusi ja rahalisi kulutusi käsitleva uuringu viis läbi uuringufirma Norstat. Juulis kahe nädala vältel läbiviidud uuringus osales 503 inimest üle kogu Eesti vanuses 20-60 eluaastat.