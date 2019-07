Uuring: e-ostlemine on üha enam liikumas mobiilsetesse seadmetesse

Uuringu kohaselt on lisaks e-kaubanduse mahtude üldisele kasvule juurde tulnud just noori e-ostlejaid, kelle mõjul on mobiilsete seadmete kaudu tehtavate ostude hulk kahe aastaga 10 protsenti tõusnud.

Uuringu kohaselt on lisaks e-kaubanduse mahtude üldisele kasvule juurde tulnud just noori e-ostlejaid, kelle mõjul on mobiilsete seadmete kaudu tehtavate ostude hulk kahe aastaga 10 protsenti tõusnud.

DPD Eesti e-ärisuuna juht Margot Heinsalu märkis pressiteates, et ilmselt see on ka põhjus, miks vahepeal on oluliselt vähenenud e-ostlejate harjumus minna otse e-kaupluste lehtedele ning selle asemel on üha hoogsamalt tõusmas sotsiaalmeedia kanalite kaudu e-poodidesse jõudmine. Baltikumis paistavad selles osas silma just eestlased.

Kui veel aastal 2016. tehti Eestis kõikidest füüsiliste kaupade ostudest 6,2 protsenti läbi interneti, siis mullu tõusis osakaal 8,2 protsendi peale ning lühikese ajaga on muutunud ka mitmed teised e-kauplejate harjumused ja eelistused, näitab logistikaettevõtte DPD tellitud rahvusvaheline uuring.

"Üks selgelt muutunud suund on ka tagastuste tegemise normaliseerumine. Kahe aastaga on tagastatud ostude hulk tõusnud 5 protsenti ning see kasvutrend muutub kindlasti veelgi järsumaks," ütles Heinsalu ning lisas, et kindlasti on oluline areng toimunud ka kaubakategooriates. Näiteks on 2 protsenti kasvanud värske toidu- ja joogikauba tellimine, kuid samas 6 protsenti vähenenud raamatute tellimine.

Kui mujal maailmas on 2016. aasta ja 2018. aasta uuringu andmeid võrreldes kõige suurimaks muutuseks pakkide tellimise sihtkoha eelistuse muutus, siis Eestis on see näitaja olnud juba mõnda aega püsiv. Nimelt on Euroopa inimesed üha rohkem enda jaoks avastamas pakiautomaate, kuigi muutus on aeglane ning siiani laseb 84 protsenti neist internetist tellitud kauba tuua otse koju.

Eesti elanikud eelistavad juba mitu aastat ülekaalukalt pakiautomaate. Tervelt 80 protsenti uuringus osalenud Eesti elanikest on tellinud oma kauba just pakiautomaati.

DPD grupi e-poodlemise baromeetri raporti koostas uuringufirma Kantar TNS. Anonüümsed intervjuud viidi läbi 24 328 osalejaga 21 Euroopa riigis, sealhulgas Eestis. Valimisse kuulusid alates 18-aastased inimesed, kes eelmisel aastal olid teinud vähemalt ühe füüsilise eseme ostu veebis.