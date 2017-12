Rahvusvahelise analüüsiettevõtte CCS Insight ja Samsungi koostöös valminud raporti järgi peitub tehnoloogiaettevõtluse edukus suurte ja väikeste ettevõtete oskuses teha koostööd.

Suured ja väikesed organsiatsioonid sõltuvad üksteisest rohkem kui kunagi varem. Raportis "Big and Small: How to do Bigger Things in Business" tõdeti 500 maailma suurima ettevõtte näitel, et ligi pooled neist teevad juba täna koostööd start-uppidega. Taoline koostöö aitab neil olla innovaatilisemad ja kasvatada tootlikkust.

Suured firmad ja väiksed start-upid on mõistnud, et nende tulevane edu sõltub nende võimekusest teha teineteisega koostööd. Enam ei peeta üksteist konkurentideks, vaid nähakse ja saadakse aru väärtusest, mida on võimalik luua vaid omavahelises koostöös. Eriti mobiilitööstuses on tunda, et väikeettevõtete nutikus innovatsioonis on see, mida suurfirmad vajavad – näiteks ilma taolise koostööta poleks ka Samsungi nutitelefonides niivõrd võimast turvaplatvormi nagu Knox," kommenteeris uuringut Samsung Eesti juht Toomas Tiits.

Suurte organisatsioonide peamiseks probleemiks ongi madal tehnoloogiate kasutusele võtmine ning toodete puhul innovatsioon, kuna mõeldakse liialt raamides ja juba kasutusel olevates struktuurides. Väikestel ettevõtetel ja start-upidel on peamiseks murekohaks aga turvalisus, sest alati pole ressurssi ja võimalusi suurte ideede kõrval turvalisusesse panustada. Seepärast on äärmiselt oluline need kaks kompetentsi kokku panna, tihendada erineva suurusega organisatsioonide omavahelist koostööd ja olla üksteisele kasulikud.

Raporti sõnul on uued tehnoloogiad meid viinud selleni, et pidev liikumises olemine, asjade internet ning tehisintellektid kujundavad juba praegu igapäevast ärikeskkonda. 70% suurettevõtete töötajatest ning 66% väikeettevõtete töötajatest usub, et tehnoloogia mängib tulevikus nende ametikohal veelgi suuremat rolli.

Väikeettevõtete tugevus on paindlikuses. Väga paljud propageerivad ja kasutavad kaugtöö või kodukontori lahendust. Ligi kolmandik arenenud riikide töötajaist teeb täna oma tööd kas kaugtööna või kodukontoris. Ennustatakse, et 2020. aastaks on ka 48% arengumaade tööjõust liikuv. Eriti kõrget paindliku töö ja kontoriaja protsenti ennustatakse väikeettevõtetele, mis kasvab raporti järgi kuni 70 protsendini.

Tehnoloogia areng on viinud ühiskonna nii kaugele, et turvalisus ja andmete kaitsmine digiettevõtetes vajab äärmiselt suurt tähelepanu. Kuid see on start-upide nõrk koht. Vaid 27 protsenti start-up ettevõtetest on uuringu sõnul võtnud turvalisuse aspekti enda kolme peamise prioriteedi hulka ning turvaalast treeningut pakutakse vähem kui viiendikule töötajatest. Küberrünnakute ajastul on see väga suur turvarisk ning see on aspekt, mille osas on väikestel kindlasti oluline teha suurettevõtetega koostööd.

Raport "Big and Small: How to do Bigger Things in Business" on üks osa kolmeosalisest uuringuseeriast, mis koondab endas Samsungi Open Economi Report raporti andmeid aastast 2016 ning mitmete eraldi seisvate CCS-i poolt varasemalt koostatud raportite tulemusi alates 2015. aastast. Uuringud mõõdavad IT sektori otsustajate ja töötajate hoiakuid mobiilitehnoloogia suhtes ning analüüsivad ja kaardistavad hetketrende ja võimalikke tulevikustsenaariume tehnoloogiaettevõtluses.