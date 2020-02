Mehed on tuumajaama kasutuselevõtu suhtes oluliselt pooldavamad kui naised, samas võrreldes möödunud aastaga on kasvanud toetus naiste seas seitse protsenti. Hariduselt pooldavad tuumajaama rohkem kõrgharidusega inimesed kui kuni keskharidusega inimesed.

OÜ Fermi Energia tellimusel läbi viidud Kantar Emori veebruaris läbiviidud avaliku arvamuse uuring näitab, et väikese moodulreaktori kasutamise kaalumise pooldajaid on Eestis pea kaks korda enam kui vastaseid, vahendas BNS.

Tuumajaama ehitamise toetus on tõusnud 55 protsendilt 2019. aasta oktoobris 58 protsendini veebruaris 2020, teatas Fermi Energia OÜ.

Uue põlvkonna väikse tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti varustuskindluse tagamiseks on valmis toetama 58 protsenti vastajatest, vastu on 31 protsenti vastajatest ja ei oska öelda 12 protsenti vastajatest. Aprillis 2019 oli toetajaid ja pigem toetajaid 51 protsenti. Kindlalt pooldavaid on 44 protsenti mehi ja 12 protsenti naisi.

"Selgelt on teema avaliku arutluse käigus inimeste teadlikkus väiksest moodulreaktorist tõusnud ning ilmselt on toetuse tõusule aidanud kaasa igaühele nähtav täiesti lumetu talv, Austraalia metsapõlengud ehk ilmne kliimamuutus. Jätkame sel aastal uuringuid enda partneritega Fortum, Vattenfall ja Tractebel ning saame paljudele olulistele küsimustele anda järgmise aasta alguses tõsiseltvõetavad vastused. Avalikku valmisolekut arvestades on põhjendatud loota, et ka riik hakkab süsteemselt väikse moodulreaktori kasutamise võimalikkust endale selgeks tegema,“ ütles Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

Andmetest selgus, et mehed on tuumajaama kasutuselevõtu suhtes oluliselt pooldavamad kui naised, samas võrreldes oktoober 2019 ongi kasvanud toetus naiste seas seitse protsenti. Kõrgem on toetus kõrgharidusega kui kuni keskharidusega inimeste seas ning toetus oli kõrgem (72 protsenti) vanemate kui 65 aastat seas ja madalam (52 protsenti) alla 34 aastaste seas. Kõrgem oli toetus eestlaste (61 protsenti) kui muu rahvuse (50 protsenti) seas. Viimaste seas oli grupina kõige suurem osakaal „ei oska öelda“ (18 protsenti) vastajatel.

Oktoobri 2019 küsitluse andmetel küsimusele, milliste elektritootmise viiside arendamist pooldatakse, kui põlevkivi tootmine tulevikus väheneb, siis eelistatakse enim päikese- ja tuuleenergiat ning seejärel uue põlvkonna tuumaenergiat. Juba märkimisväärselt vähem toetatakse maagaasist ja hakkepuidust elektri tootmist ning põlevkivielektri tootmist õlitootmise kõrvalt.

Kantar Emor küsitles 12.-19. veebruaril veebiintervjuudega 1209 inimest vanuses 15-84 aastat.