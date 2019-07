Uuring: Eesti noored on tublid rahakogujad, kuid kesised raha hoidjad

"Vaadates noorte finantskäitumise uuringu tulemusi, näeme, et esmased finantskirjaoskuse reeglid on neil hästi paigas: kulutused on kontrolli all, säästmine on saanud osaks rahakasutusrutiinist ning ka investeerimine hakkab võitma aina rohkem tähelepanu," ütles SEB riskinõustaja Martin Sillasoo .

"Vaadates noorte finantskäitumise uuringu tulemusi, näeme, et esmased finantskirjaoskuse reeglid on neil hästi paigas: kulutused on kontrolli all, säästmine on saanud osaks rahakasutusrutiinist ning ka investeerimine hakkab võitma aina rohkem tähelepanu," ütles SEB riskinõustaja Martin Sillasoo.

SEB noorte uuring, mida korraldatakse järjepidevalt 18- kuni 25-aastaste Baltikumi noorte seas, näitab noorte erilist tublidust finantsplaneerimise ja kogumise valdkonnas. Keskeltläbi pooled noortest kontrollivad oma kulutusi ja planeerivad suuremad ostud ette. 2019. aasta uuringu tulemuste alusel koguvad ligi 80% küsitletust raha regulaarselt (neist 10% on tunnistanud, et on alustanud oma isikliku finantspuhvri loomist veel enne kooliminekut).

Iga kuu säästetakse sada eurot

Uuring näitas samuti, et ligi kolmandik noortest (30%) kogub igal kuul rohkem kui sada eurot, samas kui umbes viiendik (21%) noori ei säästa üldse. Noorte seas, kes raha koguvad, on populaarsemad kogumisviisid pangakontole kogumine (36%) ning sularaha kõrvalepanemine (28%). Investeerimise teel kogumine on enim (8%) levinud nende seas, kes koguvad üle saja euro kuus. Kõige ebapopulaarsem (2%) on investeerimine noorte seas, kes panevad kõrvale väiksemaid summasid.

"Muret tekitab vaid see, et endiselt jätab üle 64% kogujatest oma säästud pangakontole ja/või paneb need kõrvale sularahas, mis kahjuks viib säästude väärtust iga aastaga alla," selgitas noorte kogumisharjumusi SEB Markets osakonna finantsturgude riskinõustaja Martin Sillasoo.

Sillasoo ütles, et eriti kehvad tulemused ootavad siin kõige tublimaid kogujaid, kellesse kasulik harjumus juurdus veel enne kooli või kooli ajal.

Ainuüksi kogumisest ei piisa

"Siinkohal on soovitus, nagu alati, üks: ettevõtlus, investeerimine ja raha panustamine enda haridusse ning oma tööturuväärtuse kasvatamisse on endiselt igati kohased sammud. Kogumine on igati tubli tegevus, kuid ainuüksi sularaha kõrvalepanemine ei garanteeri kogujale kindlat finantsedu," ütles Sillasoo.

Kõige sagedamini alustatakse noorte seas kogumist, kui on leitud töö (39%). Koolis käimise ajal hakkas raha koguma 30% noortest ning 17% noortest alustas sellega ülikoolis. Peamiste raha kogumise eesmärkidena toodi välja kodu ostmine (40%), reisimine (27%) ning auto soetamine (10%).

SEB noorte uuring korraldati 18- kuni 25-aastaste noorte seas 2019. aasta kevadel ja sellesse kaasati 604 noort inimest Eestist. Küsitlus korraldati veebikeskkonnas ning toimus paralleelselt ka Lätis ja Leedus.

Alates 2. juulist hakkas SEBs tööle ka oma praktikaprogramm nimega #YouthLAB ehk start-up töökultuuri alusel korraldatud noorte suvepraktika, mille eesmärk on tuleviku pangateenuste väljatöötamine. #YouthLAB kestab kuus nädalat ja kaasab kõik SEBs tööl olevad 38 praktikanti. #YouthLAB’i jooksul läbivad noored äriidee kujundamise, teenuse disaini, turunduse, finantsplaneerimise, kliendiuuringu ja toote/teenuse arendamise faasi ning jõuavad augusti keskpaigaks valmis teenuse presentatsioonini. Kogu protsessi kajastab noorte videoblogi ja klassikaline blogi suvistest tegemistest.