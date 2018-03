Uuring: eestlased ostavad e-poodidest enim elektroonikat

Rahvusvahelisest uuringust selgub, et kui muidu sooritavad Eesti inimesed teiste riikidega võrreldes keskmiselt vähem e-oste, siis tehnika ja tehnoloogia valdkonna tooteid tellitakse e-poodidest keskmisest jällegi rohkem.

Eesti e-ostlejat Euroopaga võrreldes selgub, et kui meil teeb vähemalt ühe füüsilise eseme ostu kuus 33% interneti kasutajatest, siis Euroopa keskmine on 54%, Inglismaal lausa 66%, selgub pakiveoteenuse pakkuja DPD tellitud ja Kantar TNS teostatud rahvusvahelisest uuringust.

Vastates küsimusele, et mida Eesti e-ostlejad on viimase aasta jooksul tellinud, selgus, et kõige enam on ostetud:

-tehnikat/elektroonikat (39%)

-ilu- ja tervisetooteid (36%)

-riideid (33%)

-vaba aja tooteid (30%)

-jalatseid (26%)

-raamatuid (24%)

...

-DVDd, CDd, videomängud (8%)

-Raskemat/suuremat mööblit (8%)

"Erinevaid numbreid ja mahte vaadates võib tõusva trendina välja tuua, et Eesti inimesed ostavad interneti vahendusel üha rohkem raamatuid ja erinevaid väiksemaid kodusisustuse tooteid. Ilmselt on just nendes valdkondades oodata järgnevate aastate jooksul ka keskmisest rohkem suurenevaid mahte," märkis DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd. "Samas on aga eriti tähelepanuväärne hüppeliselt kasvanud toidukaupade tellimise hulk, mida uuringu järgi laseb endale koju tuua lausa 10% e-ostlejatest ning 6% teeb seda vähemalt korra kuus."

Kõige rohkem tellitakse tooted, peamiselt just tehnika, elektroonika, riiete ja aksessuaaride valdkonnast, just Hiinast. Tervelt 65% Eesti e-ostlejatest on öelnud, et on teinud tellimusi Hiina kauplustest, 51% Inglismaalt ning 39% Saksamaalt. "Mujal Euroopas eelistatakse välisriikidest tellides pigem geograafilist lähedust, ligi kolmandik ostlejatest teeb oma tellimused naaberriikidest. See vähendab ju ka kohale toimetamise aega. Meil sooritab ostu mõnest naaberriigi e-poest, Lätist, Soomest või Venemaalt, keskmiselt iga viies tarbija," märkis Kivimurd. "Põhjus, miks suur osa Eesti e-ostlejatest teostab oma tellimused enamasti just kaugematest riikidest on see, et piirkonnas olevas kaubandusvõrgus vastav toode lihtsalt puudub või on tunduvalt kallim."