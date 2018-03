UURING: Empaatiavõime on osaliselt kaasasündinud, mitte ainult õpitav

Empaatiavõime ei sõltu ainult kasvatusest, keskkonnast ja inimsuhetest, vaid on osaliselt ka pärilik, selgub värskest uuringust. Lisaks selgus, et naised on geneetilised empaatilisemad kui mehed.

Empaatiavõime ei sõltu ainult kasvatusest, keskkonnast ja inimsuhetest, vaid on osaliselt ka pärilik, selgub värskest uuringust. Lisaks selgus, et naised on geneetilised empaatilisemad kui mehed.

46 000 inimest hõlmanud uuringus avastati, et meie empaatiavõimes mängivad rolli geenid. Lisaks leidis kinnitust ka tõsiasi, et naised on tavaliselt geneetiliselt kaastundlikumad kui mehed, kirjutab BBC.

Kuigi tavaliselt arvatakse, et empaatiavõime on midagi, mis kujuneb välja lapsepõlves ja läbi elus kogetu, selgub teadusajakirjas Translational Psychiatry avaldatud uuringust, et vähemalt 10 protsenti meie empaatiavõimest on ette määratud geenide poolt.

Uuringut juhtinud Cambridge'i ülikooli teadlane Varun Warrier märkis, et tegemist on olulise edasiminekuga empaatiavõime ja geenide seose mõistmises. "Kuna ainult kümnendik empaatiavõimest sõltub geenidest on siiski sama oluline mõista ka mittegeneetiliste faktorite rolli empaatiavõime väljakujunemises," rääkis ta.

Uuringus selgus ka sugude geneetiline erinevus empaatiavõimes. 80 punkti skaalal said naised keskmiselt empaatiaskooriks 50, mehed aga 41 punkti.

Lisaks avastasid teadlased, et madalam empaatiavõime võib olla seotud suurema autismiriskiga.

Siiski märgivad uuringu autorid ära, et tegemist on vaid esimese sellelaadse uuringuga, ning teemat peab kindlasti tulevikus põhjalikumalt lahkama.