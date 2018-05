Uuring: iga neljas Eesti blogija teenib blogimisega rahalist tulu

"Tänu sisuturunduslikule koostööle on piirid blogi sisu ja reklaami vahel oluliselt hägustunud," ütles kommunikatsioonibüroo JLP konsultant ja uuringu projektijuht Maie-Liisa Sildnik.

"Tänu sisuturunduslikule koostööle on piirid blogi sisu ja reklaami vahel oluliselt hägustunud," ütles kommunikatsioonibüroo JLP konsultant ja uuringu projektijuht Maie-Liisa Sildnik.

Ehkki blogisid peetakse paljuski enda rõõmuks, teenib blogi pidamisega iga neljas ka rahalist tulu, sealjuures on viimase kolme aastaga raha teenivate blogijate hulk kasvanud enam kui kaks korda, selgus kommunikatsioonibüroo JLP läbi viidud uuringust.

Raha teenivate blogijate hüppelist kasvu selgitab uuringu andmeil ka sagedasem koostöö ettevõtetega. Kui veel 2014. aastal oli oluliselt vähem neid blogijaid, kellega mõni ettevõte oli omal initsiatiivil kontakti otsinud, siis 2017. aastal on selline kogemus olemas juba kahel blogijal kolmest. Vaid viiendik blogijatest kinnitab, et ettevõtted pole nendega kunagi ühendust võtnud. Blogibaromeetri uuringu andmeil on oluliselt kasvanud ka nende blogijate osakaal, kes soovivad seda teha enda põhitööna.

Kommunikatsioonibüroo JLP konsultandi ja uuringu projektijuhi Maie-Liisa Sildniku sõnul ei ole ettevõtete ja blogijate koostöö raugemist lähiaastatel märgata. Pigem vastupidi. "Tänu sisuturunduslikule koostööle on piirid blogi sisu ja reklaami vahel oluliselt hägustunud. Võrreldes traditsiooniliste reklaamilahendustega on blogid jälgijate jaoks usaldusväärsemad ja personaalsemad kanalid, kus usalduskrediit kandub poolautomaatselt üle ka toodetele ja teenustele, millest blogija oma postitustes räägib."

Ta lisas, et kõige tulemuslikum koostöö ettevõttega on võrreldav rätsepaülikonnaga, mis on kordumatu ning valmib osapoolte ühise pingutuse tulemusel isikupärase ja originaalse käsitööna.

Esimest korda kaardistati Blogibaromeetri uuringuga ka Eesti videoblogijad, kes on viimase kahe aasta jooksul kiireima kasvuga blogijate grupp. Ehkki muu maailmaga võrreldes on videoblogimine Eestis veel lapsekingades, teevad juba Eestis ettevõtted üha meelsamini nendega koostööd. Kui klassikalise veebiblogimisega teenib tulu 25 protsenti blogijatest, on neid videoblogijate seas 61 protsenti.

Lihtsamate videoklippide tegemiseks pole tänapäeval erilist tehnikat ega monteerimisoskust enam vaja – piisab ka nutitelefonist. Sildniku sõnul ei ole see aga märk veebiblogimise väljasuremisest. "Veebiblogijad pole videoblogijate kõrval mitte kuhugi kadunud – blogijate arv ületab Eestis endiselt mäekõrguselt vlogijate arvu. Küll on videoformaat osaliselt ka blogijate tööriistakasti jõudnud."

Ootuspäraselt selgub uuringust, et videoblogimine on populaarseim noorte seas ja nende hulgas on mehi proportsionaalselt rohkem.

Blogibaromeeter on osa rahvusvahelise kommunikatsioonibüroode võrgustiku IPREX poolt läbi viidavast uuringust, mis mõõdab blogimaastikul toimuvat. Eestis viidi Kommunikatsioonibüroo JLP poolt uuringut läbi kolmandat korda. Ligemale 700 kaardistatud blogijast osales seekordses uuringus 255 blogijat üle Eesti. Nendest 232 olid veebiblogijad, 23 videoblogijad. Uuring viidi läbi sügisel 2017. JLP on IPREXi võrgustikus alates 2009. aastast.