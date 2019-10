Uuring: iga neljas töötaja sooviks palka saada kord nädalas

Eestis töövõtjate seas korraldatud uuringust selgus, et iga neljas töötaja sooviks palka saada vähemalt kord nädalas. Palgamaksmise perioodi lühendamine võiks avaldada positiivset mõju inimeste toimetulekule, kuivõrd varasematest uuringutest on selgunud, et iga viies töötaja ei tule oma palgaga praegusel tööturul toime.

Eestis töövõtjate seas korraldatud uuringust selgus, et iga neljas töötaja sooviks palka saada vähemalt kord nädalas. Palgamaksmise perioodi lühendamine võiks avaldada positiivset mõju inimeste toimetulekule, kuivõrd varasematest uuringutest on selgunud, et iga viies töötaja ei tule oma palgaga praegusel tööturul toime.

Eelmisel nädalal tõstatas tarkvarafirma Helmes juht Jaan Pillesaar põneva teema – miks me jätkuvalt maksame palka üks kord kuus, kui seda võiks teha reaalajas, igas tunnis või lausa minutis?

Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee otsustas uurida, kui suur on töötajate huvi ja valmisolek palgasüsteemi ajakohastamiseks, ning korraldas enam kui 2700 töötaja seas sellekohase küsitluse. Reaalajas palgamaksmine tundus enamikule töötajatele siiski võõras ja keeruline ning seda mõtet toetas vaid 3% küsitletud töövõtjatest. Samas oli infotehnoloogia sektori töövõtjate valmisolek reaalajas palgamaksmiseks enam kui kaks korda suurem.

"Arvatavasti on IT-sektori töötajatel parem arusaam sellest, kuidas reaalajas palgamaksmine võiks toimida, mis muudab nad taolisele ideele ka rohkem avatuks," leiab CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt, kes lisas, et sagedasem palgapäev võiks tõepoolest parandada töötajate toimetulekut. "Uuringud näitavad, et vaatamata keskmise palga kiirele kasvule ei ole töötajate toimetulek oma töötasuga näidanud erilisi paranemismärke. Iga viies töötaja ei tule oma palgaga järgmise palgapäevani toime. Kuna kiire palgakasv käib paljudele tööandjatele üle jõu, võiks palgamaksmise süsteemi ajakohastamisel olla positiivne mõju."

Kord kuus makstava palgaga süsteemi muutmist toetas iga neljas töötaja, kellest suurem osa sooviks palka saada kord nädalas. Kõige enam soovivad sagedamini kui kord kuus palka saada ehitussektori ja IT-valdkonna töötajad. Tihedamini kui kord kuus soovib töötasu kätte saada ka rohkem kui kolmandik turundusvaldkonna (37%) ning transpordi- ja logistikasektori (37%) töötajatest. Umbes 30% tööstus-, tootmis- ja toitlustussektori töötajatest toetab samuti palgasüsteemi uuendamist.

Seevastu senise igakuise palgapäevaga on kõige enam rahul müügi-, finants- ja avaliku sektori töötajad, kellest vähem kui viiendik sooviks palka saada sagedamini kui kord kuus.

Millise valdkonna töötajad on palgasüsteemi muutmise ideele kõige vastuvõtlikumad?