Uuring: inimesed toetavad naiste teenimist kaitseväes

"Järjest enam usutakse, et naised võiksid teenida kaitseväes võrdselt kõigil ametikohtadel koos meestega," ütles Juhan Kivirähk täna Turu-uuringute AS-i poolt koostatud avaliku arvamuse uuringut kommenteerides.

"Järjest enam usutakse, et naised võiksid teenida kaitseväes võrdselt kõigil ametikohtadel koos meestega," ütles Juhan Kivirähk täna Turu-uuringute AS-i poolt koostatud avaliku arvamuse uuringut kommenteerides.

Uuring, mille tegemist alustati juba 2000. aastal näitab, kuidas inimesed suhtuvad NATOga liitumisse, aga ka suhtumist kaitsetahtesse ja kaitsevõimekusse ning uuritakse ka, milliseid julgeoluohte tajutakse?

Kivirähk ütles eelmisel sügisel tehtud uuringut kommenteerides, et suhtumine NATOsse on muutunud. "Kui kakskümmend aastat tagasi oli palju neid, kes ei osanud oma seisukohta väljendada, siis nüüdseks ulatub pooldajate hulk 74 protsendini kõigi vastajate hulgas ning eestlaste seas küündib toetus isegi 90 protsendini," osutas ta.

Venekeelne elanikkond jaguneb aga vastavalt eale: nooremad toetavad NATOt; Pooldavalt suhtuvad ka Eesti kodanikud ning need kes eesti keelt valdavad.

Kivirähk tõi välja, et oluline on, milliseid meediakanaleid inimesed jälgivad – tuleb välja, et need kes vaatavad Eesti kanaleid, toetavad enam NATOt.

"Need, kes vaatavad Vene kanaleid, elavad sealses inforuumis ning neid mõjutavad sündmused, kus venekeelne meedia kujutleb NATOt süüdlase ja sündmustesse sekkujana," sõnas ta.

Eestlased ei kahtlusta NATO ajusurma

Küsimusele, kas NATO meile abi osutab, vastas jaatavalt üle 50 protsendi. "Eesti elanikud ei kahtlusta NATO ajusurma ega sõjaliste eesmärkide sidumist sõjaliste taotlustega," märkis ta.

Eraldi tõi Kivirähk välja, et elanikud toetavad NATO üksuste paigutamist Eestisse, kuid väga oluliseks peetakse ka iseseisvat kaitsetahet. Kakskümmend aastat tagasi peeti selle asemel oluliseks heade suhete loomist Venemaaga. NATO järel peetaksegi iseseisvat kaitsetahet olulisuselt järgmiseks aspektiks.

Kaitsetahte osas uuriti kahte küsimust: kas Eestit tuleb kaitsta ning kas inimesed on ise valmis kaasa lööma?

Kui 2000. aastal toetas passiivset kaitsetahet kaks kolmandikku inimestest, siis nüüdseks on see oluliselt tõusnud küündides 80 protsendini. Kaitsetahtes kahtlejate hulk on langenud poole võrra.

Seevastu valmisolek ise kaitsesse panustada on jätkuvalt 60 protsendil elanikest. "Eesti inimesed mõtlevad kaitsetahte all eelkõige sõjalist kaitsevõimet, mistõttu meestest on valmis kolm neljandikku kaitses osalema," sõnas ta.

Kivirähk võrdles kaitsetahet Soomega, kus passiivne kaitsetahe on isegi madalam, kuid aktiivselt osalejate hulk jällegi kõrgem. "Kuna Soomes on arusaam inimeste rollist riigikaitses parem, pole erinevust naiste ja meeste rollist sarnasem," tõi ta välja erinevuse põhjanaabritega.

Uuringust tuli välja probleem, et inimeste informeerituse tase on madal. "Tavaline inimene ei tea, kuidas toimida, mistõttu meil on soomlastelt õppida, kuidas info jagamisel toimida," märkis Kivirähk.

Eesti avalik arvamus pole kunagi toetanud ajateenistuse kaotamist, kuid kindel toetus aja teenimisele kasvab koos vanusega ning noored pole selles kuigi kindlad.

"Noorte suhtumist teenistusse tuleks parandada ning neile selgitada, et see ei tähenda pelgalt kaheksat kuud kasarmus kinni olemist," märkis ta.

Välismissioonidesse suhtumine paraneb

Kivirähk tõi välja uue trendi, et neiud satuvad aina tihemini ajateenistusse, mis tekitas esialgu võõristust, kuid nüüd leiab 78 protsenti inimesi, et naised peaks soovi korral saama osaleda. "Järjest enam usutakse, et naised võiksid teenida kaitseväes võrdselt kõigil ametikohtadel koos meestega" märkis Kivirähk.

Oluline muutus on tema sõnul toimunud suhtumises välismissioonides osalemisse, mida nüüd üha enam toetatakse. "Esimesed missioonid tõid kaasa ohvreid ning ehmatasid avalikku arvamust veidi ära, kuid peale Afganistani missiooni on arvamus paranenud," märkis ta ning tõi välja kaks põhilist argumenti seal osalemiseks – saame lahingukogemuse ja tagame NATO toetuse võimaliku ohu korral.

Kaitseväge usaldas kakskümmend aastat tagasi 53 protsenti inimestest, kuid kaitseväe maine on tõusnud ning seda usaldab nüüd ligi 90 protsenti inimesi. "Aktuaalsed sündmused, kus NATO ja meie kaitsevägi on kaasatud, on mõjutanud ka venekeelsete inimeste hoiakuid positiivselt," märkis Kivirähk.

Vabatahtlikku ja kutselist komponenti peetakse kaitseväes võrdselt oluliseks. "Inimesed usaldavad institutsioone, kes tegelevad turvalisusega, mistõttu ongi esikohal päästjad, politsei ning kaitsevägi. Valitsust ja riigikogu usaldatakse kõige vähem," tõi Kivirähk välja.

Hoiakuid riigikaitse suhtes mõjutab ka see, kui turvalisuseks maailma peetakse. "Ukraina konflikti järel tõusis küsimuseks, kas Narva on järgmine ning peeti konfliktiohtu väga kõrgeks," tõi ta välja, kuid osutas, et venekeelne vastaja ei pea Venemaa ohtu oluliseks ning ei pea seega oluliseks heidutust, kuna pole justkui kedagi heidutada. Kõige ohtlikumaks peavad nad küberrünnakuid, aga ka valeuudiseid ja vihakõnet.