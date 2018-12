Peamiselt fossiilkütuste põletamisest tingitud süsihappegaasi emissioon kasvab 2018. aastal 2,7 protsendi võrra, ilmnes kolmapäeval avaldatud uuringust järjekordse kinnitusena, et inimkond hakkab võidujooksus kliimamuutustega üha enam maha jääma.

Möödunud aastal kasvas CO2 õhkupaiskamine 1,6 protsendi võrra. Sellele eelnenud kolme aasta vältel oli see püsinud paigal, tekitades lootust, et inimtekkeline kasvuhoonegaaside emissioon on maailma majanduse hoogustumisest hoolimata saavutanud oma tipu, vahendas BNS.

"See üleilmne CO2 emissiooni kasv seab ohtu Pariisi kliimaleppes sätestatud eesmärgid," lausus East Anglia ülikooli Tyndalli kliimamuutuste uurimise keskuse direktor Corinne Le Quere, üks vastava uuringu juhtivaid autoreid.

"Taastuvenergia toetamisest ei piisa," lisas ta. "Dekarboniseerimisjõupingutused tuleb laiendada kogu majandusele."

Ühtekokku pea 80 teadlase koostatud uuringu avaldas ajakiri Open Access Earth System Science Data.

Päikese- ja tuuleenergia kiirest arengust ühes edusammudega energia tõhususe osas on jäänud väheks kauba- ja reisijateveo, laevanduse ja lennunduse kasvava nõudluse tingimustes, ilmnes uuringust.

2015. aasta detsembris toimunud Pariisi kliimakonverentsil COP21 võtsid 195 riiki vastu kokkuleppe kliima soojenemise pidurdamiseks. Leppe peamine eesmärk on hoida maailma keskmise temperatuuri tõus pikemas perspektiivis tunduvalt alla kahe kraadi võrreldes tööstusrevolutsioonieelse ajaga ja seeläbi hoida kontrolli all ohtlikke kliimamuutusi.

Isegi selle sihi täitmisest ei pruugi teadlaste hinnangul piisata katastroofiliste mõjude ärahoidmiseks.