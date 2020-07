"Näeme koroonaviiruse puhul asju, mida teiste viiruste puhul ei ole varem näinud," ütles uuringu vanemautor, University College Londoni neuroloogia instituudi konsultant Michael Zandi.

Ühendkuningriigi teadlaste avaldatud uuringust selgub, et vaid kerge nakkusega pääsenud või juba paranevate COVID-19 patsientide seas esineb tõsiseid ja võimalik, et ka eluohtlikke ajukahjustusi, vahendas BNS Postimeest.



Tegu on tõsise hoiatusega, et arstid võivad COVID-19 patsientide ravil jätta kahe silma vahele väga tõsised tüsistused. Täna avaldatud uuring hõlmas endas 40 patsienti, kellel esines lisaks tavapärastele haigustunnustele nii ajupõletikku, deliiriumit, närvikahjustusi kui ka insulte. Kõik need koonduvad hajutatud ägeda entsefalomüeliidi nimetuse alla.

Mõnel juhul olidki neuroloogilised vaegused patsiendi esimene ja peamine haigestumise sümptom. Tosinal patsiendil oli ka kesknärvisüsteemi põletikke, kümneil kaasnes ajuhaigustega deliirium või psühhoos ning kaheksal oli insult ja veel kaheksal potentsiaalselt halvatust põhjustavaid närvisüsteemi rikkeid (lühend ADEM).

"Näeme COVID-19 puhul asju, mida teiste viiruste puhul ei ole varem näinud," ütles Zandi. "ADEM-iga patsientide ja ka mõnede teiste puhul oleme näinud, et võib tekkida raske neuroloogiline haigus, samas kui kopsuhaigus on pigem triviaalne."



Tema kirjelduse kohaselt on ADEM-il teatud sarnasused hulgiskleroosiga, kuigi haigus võib olla ägedamgi, kuid tekib tavaliselt juhuslikult. Mõnedel patsientidel tekib haiguse tagajärjel ka pikaaegne invaliidsus, teised aga taastuvad täielikult.

Uuring ilmus teadusajakirjas Brain.